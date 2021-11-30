صالح الجزيري: عيد الاتحاد الخمسين احتفال بمسيرة الإمارات الريادية

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رفع صالح محمد الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة ومواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها الطيّبة بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين.

وقال الجزيري، إنّ عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة هو احتفال بمسيرة ريادية عظيمة للدولة، لافتاً إلى أنها أيضاً مناسبة مثالية للاستعداد للخمسين عاماً المقبلة برؤية طموحة تستشرف المستقبل وتستكمل مسيرة البناء والتنمية لتعزيز التنافسية العالمية لدولة الإمارات في مختلف المجالات.

وأضاف الجزيري: «نحتفي اليوم بمرور 50 عاماً من عمر الاتحاد وبمسيرة العطاء التي امتدّت طوال تلك العقود. فالجميع اليوم، من مواطنين ومقيمين من مختلف الجنسيات، يحتفلون سوياً ويعبّرون عن محبّتهم واعتزازهم بهذه الأرض الطيبة، وتتوحّد فيها مشاعر الحب والوفاء لتراب هذا الوطن الغالي‏.

حيث نستذكر جهود الآباء المؤسسين في بناء هذا الوطن على أسس قوية ومبادئ الوحدة والتضامن، وجعلوا للإنسان الأولوية باعتباره الثروة الحقيقية للوطن التي يجب أن تسخّر لها كل الجهود والإمكانات. وهذا ما نراه اليوم في أبناء وبنات دولة الإمارات العربية المتحدة من نماذج رائدة ومشرّفة جعلت الدولة في مصاف الدول المتقدمة عالمياً».

وأكّد أنّ استذكار هذا اليوم التاريخي في كل عام، هو احتفال بمسيرة ريادية عظيمة لدولة تمكنت قيادتها الرشيدة خلال فترة زمنية وجيزة من تحقيق الرخاء والسعادة لكل سكّانها، لتغدو نموذجاً للتعايش والأمن والأمان يحتذى به على صعيد العالم.

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