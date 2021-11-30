سفارتنا في الكويت تنظم فعاليات وأمسيات ومعارض احتفاءً بعيد الاتحاد الخمسين

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقيم سفارة الإمارات لدى الكويت احتفالات بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الامارات، تتضمن مجموعة من الفعاليات والأمسيات والمعارض التي تمتد من يوم غد الأربعاء، وحتى السبت المقبل في عدة أماكن في الدولة الشقيقة.

ووجهت السفارة في هذه المناسبة دعوات عامة وخاصة، لحضور الفعاليات، حيث ستنظم غداً احتفالاً رسمياً في فندق جميرا بالكويت من الساعة السابعة مساء ولمدة ساعتين، فيما تنظم الخميس احتفالات شعبية عامة في ساحة البحارة في منطقة المباركة ابتداء من الساعة الثامنة والنصف مساء.

كما تقيم السفارة يوم الجمعة في مسرح المكتبة الوطنية أمسية شعرية تتضمن قصائد في حب الامارات، وستكون من الساعة السادسة والنصف مساء ولمدة ساعة ونصف الساعة، وسيكون هناك معرض صور يحمل عناوين: «عبق الماضي، ذاكرة الحاضر، استشراف المستقبل»، في مجمع الافنيوز منطقة غراند بلازا مقابل «دبنهامز»، والدعوة عامة من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى السادسة مساء من اليوم عينه.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز