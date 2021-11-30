شرطة أبوظبي تطرح 222 رقماً مميزاً احتفالا بعيد الاتحاد الـ50

المصدر: البيان

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أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع "الإمارات للمزادات"، الشركة الرائدة في مجال إدارة وتنظيم المزادات العلنية والإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، عن طرح 222 رقماً مميزاً للوحات المركبات من فئة الـ(50) في مزاد إلكتروني، بمناسبة اليوبيل الذهبي لعيد الاتحاد الـ50 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتطرح شرطة أبوظبي ضمن مزادها الإلكتروني الجديد الذي يستمر لمدة عشرة أيام وينتهي مساء الجمعة في 10 من ديسمبر القادم، لوحة رباعية تحمل الرقم (1971) تجسد تاريخ قيام الاتحاد، فضلا عن أرقام مثل (2021) عام الخمسين، والرقم الثلاثي (555) والرقم الثنائي (55) وغيرها العديد من الأرقام الأخرى التي تُرضي مختلف الأذواق.

وأعربت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، عن أسمى آيات التهاني للقيادة الرشيدة ولدولة الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الـ50 للدولة، مشيرة إلى أن إطلاق هذه الباقة من الأرقام المميزة وطرحها في المزاد الإلكتروني بالتعاون مع الإمارات للمزادات، يندرج ضمن احتفالات شرطة أبوظبي باليوبيل الذهبي لقيام دولة الاتحاد، وانطلاقا من حرصها على إسعاد المواطنين والمقيمين من خلال إطلاق المبادرات التي تعزز رضا المتعاملين وتحقق توقعاتهم وتلبي احتياجاتهم، مثمنا الدعم اللامحدود للقيادة الحكيمة الذي مكّنتها من تعزيز مكتسباتها وتحقيق الريادة في مؤشرات التنافسية العالمية والعديد من الإنجازات المتميزة.

وأضافت إن طرح هذه الباقة من لوحات الأرقام المميزة من فئة الـ 50 من شأنه أن يُضفي على احتفالات الشرطة جاذبية خاصة، لهذه المناسبة الوطنية التي نعتز بها وبإنجازاتها العظيمة في قلوبنا، كما ستشكل لمحبي اقتناء لوحات تحمل أرقاما مميزة لسياراتهم لفتة جميلة تسعدهم بما ينسجم مع رؤية حكومة أبوظبي وتحقيقا لاستراتيجية وزارة الداخلية الحريصة دوما على تعزيز رضا المتعاملين وتقديم أرقى الخدمات لهم وفق أعلى معايير الجودة والتميز وأفضل الممارسات العالمية ومن خلال أحدث نظم المزايدة وأكثرها شفافية واحترافية وموثوقية.

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