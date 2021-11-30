"الإمارات للإفتاء الشرعي" يثمن ثقة القيادة بإعادة تشكيل المجلس

المصدر: وام

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ثمن رئيس وأعضاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي التابع لوزارة شؤون الرئاسة قرار مجلس الوزراء الموقر بإعادة تشكيل المجلس لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

ورفع المجلس الشكر للقيادة الرشيدة على الثقة المتجددة في رئاسة المجلس وأعضائه مشيدين بحرص القيادة ودعمها لكل ما يعزز قيم الاعتدال والتسامح في المجتمع، كما توجه المجلس بالشكر والتقدير لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة على دعمه المتواصل للمجلس في تحقيق أهدافه وتنفيذ اختصاصاته.

وتقدم معالي العلامة عبدالله بن بيه رئيس المجلس بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود الكرام وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين للدولة.

وأعرب رئيس وأعضاء المجلس عن عزمهم على مواصلة العمل وبذل الجهد لما يحقق الغايات السامية للمجلس، واضطلاعه بدوره المحوري في ضبط الفتوى وبيان الرأي الشرعي في جميع القضايا الداخلة في اختصاصه من خلال الفتاوى الشرعية المؤصلة والمستندة إلى مقاصد الشرع في رعاية مصالح الخلق.

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