أحمد محمد الحميري يشهد مراسم "يوم الشهيد" في وزارة شؤون الرئاسة

المصدر: وام

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شهد معالي أحمد محمد الحميري الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة مراسم ذكرى يوم الشهيد التي جرت اليوم في مقر الوزارة تخليدا لتضحيات شهداء الوطن الأبرار.

حضر المراسم معالي فارس المزروعي مستشار في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي حمد المدفع مستشار في وزارة شؤون الرئاسة، وسعادة راشد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي، وسعادة محمد الرميثي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الشؤون المالية والمشتريات، وسعادة سلطان الحميري مدير المكتب التنفيذي لسمو الوزير، ووكلاء الوزارة المساعدون، والمستشارون، وموظفو الوزارة.

وانطلقت مراسم يوم الشهيد، بدقيقة صمت وقف فيها الحضور مبتهلين إلى الله أن يدخل شهداء الوطن فسيح جناته، ويديم على دولة الإمارات نِعم الأمن والأمان.

بعد ذلك، رفع معالي أحمد محمد الحميري، علم الدولة على سارية قصر الرئاسة بالتزامن مع أداء السلام الوطني.

وجدد معاليه، بهذه المناسبة، الولاءَ للوطن ولصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وإخوانه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات.

وقال معاليه.. " في يوم الشهيد، تستحضر دولتنا بكامل الفخر، بطولات من جادوا بأرواحهم في ساحات العزّ وميادين الشرف، مُلبّين بشجاعة نداء الواجب الوطني والإنساني، مُوفين بما عاهدوا عليه الله والقيادة والوطن".. مشيراً إلى أن تزامن ذكرى يوم الشهيد هذا العام، مع الاحتفال باليوبيل الذهبي للإمارات، يرسخ القيم السامية التي قامت عليها الدولة والتي أعلت من شأن الدفاع عن الوطن، والولاء لقيادته وحماية سيادته، وأكّدت تفاني قيادته الرشيدة في إحاطة أبناء وأُسَر شهدائه بوافر المحبة وعظيم الاهتمام.

ووجَه معالي أحمد محمد الحميري التحية لجنود وضباط وقادة قواتنا المسلحة، وأجهزتنا الأمنية كافة، وجميع أبناء الوطن العاملين بجدّ وحزم في كلّ ساحات الشرف والعمل الإنساني، داعياً الله أن يحفظ القيادة الحكيمة والوطن الغالي.

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