محمد بن زايد: تضحيات شهدائنا ستظل محفورة في ذاكرة الإمارات

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن تضحيات شهدائنا ستظل محفورة في ذاكرة الإمارات، وأسماؤهم خالدة في تاريخ الوطن، رمزاً للوطنية ومصدر إلهام في التضحية والفداء.

وقال سموه عبر حسابه بتويتر، "ستظل تضحيات شهدائنا محفورة في ذاكرة الإمارات، وأسماؤهم خالدة في تاريخ الوطن، رمزاً للوطنية ومصدر إلهام في التضحية والفداء.. وفي "يوم الشهيد" نتذكر شهداءنا بكل إجلال واعتزاز وندعو لهم بالرحمة، ونوجه تحية عرفان وتقدير إلى أمهاتهم وآبائهم وأسرهم.

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