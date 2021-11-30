محمد بن راشد: شهداؤنا سطروا بحروف من نور تضحياتهم من أجل الوطن

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ذكرى يوم الشهيد، أن أبطال الإمارات بذلوا أرواحهم فداءً للوطن، وأن تاريخ وشعب الإمارات يشهد بأنهم أهل المجد والشرف.

وقال سموه عبر حسابه في تويتر، "في يوم الشهيد.. نشهد بأن أبطالنا بذلوا أرواحهم فداءً لوطنهم.. يشهد شعب الإمارات بأنهم أهل المجد والشرف.. يشهد تاريخ الإمارات بأنهم سطروا بحروف من نور خلودهم وتضحياتهم من أجل وطنهم.. رحم الله شهداءنا.. رحم الله أبطالنا.. لن ننساهم.. لن تنساهم الأجيال القادمة.

#محمد_بن_راشد: في #يوم_الشهيد.. نشهد بأن أبطالنا بذلوا أرواحهم فداءً لوطنهم… يشهد شعب الإمارات بأنهم أهل المجد والشرف.. يشهد تاريخ #الإمارات بأنهم سطروا بحروف من نور خلودهم وتضحياتهم من أجل وطنهم.. رحم الله شهداءنا.. رحم الله أبطالنا.. لن ننساهم.. لن تنساهم الأجيال القادمة pic.twitter.com/vrQgFksKJW — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 30, 2021

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