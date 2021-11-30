أبوظبي تمنع دخول الشاحنات وحافلات نقل العمال في يوم الشهيد وعيد الاتحاد الخمسين

المصدر: البيان

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قررت شرطة أبوظبي منع حركة الشاحنات والمركبات الثقيلة وحافلات نقل العمال في جميع الطرق والشوارع في جزيرة أبوظبي بما في ذلك مداخل الجزيرة وتشمل (جسر الشيخ زايد وجسر الشيخ خليفة وجسر مصفح وجسر المقطع ) تزامنا مع يوم الشهيد وفترة العيد الوطني الخمسين للدولة.

وأوضح العميد محمد ضاحي الحميري، مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، أن فترة تطبيق قرار المنع ستبدأ من الساعة 15:00 (الثالثة عصراُ ) يوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر ولغاية الساعة 5 فجراً من يوم السبت 4 ديسمبر2021، ويستثى من قرار المنع مركبات شركات النظافة العامة.

وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ خطة مرورية شاملة تزامناً مع العيد الوطني الخمسين تتضمن نشر الدوريات المرورية على كافة الطرق وتكثيف الرقابة المرورية من خلال الأنظمة الذكية بهدف توفير الانسيابية المرورية.

وحث السائقين عموماً إلى التعاون في تعزيز جهود توفير السلامة المرورية من خلال الالتزام بالقوانين المرورية.

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