"راديو فرنسا الدولي": الإمارات تكمل عامها الخمسين محطمةًً أشهر الأرقام العالمية

المصدر: دبي-اليازية البدواوي

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أفاد موقع «راديو فرنسا الدولي» أن دولة الإمارات العربية المتحدة التي تكمل عامها الخمسين يوم الخميس 2 ديسمبر الجاري، اشتهرت بحبها وتقلّدها أشهر الأرقام القياسية العالمية خلال مسيرة نموها وتقدمها عبر السنين لتحتفي بعد أيام قليلة بدخولها اليوبيل الذهبي.

ولفتت محطة الإذاعة العالمية التي تعمل تحت إشراف وزارة الخارجية الفرنسية، أن دولة الإمارات تحتضن أعلى مبنى في العالم "برج خليفة" وصولاً إلى أعمق حوض غطس في العالم "ديب دايف دبي"، لتستعرض الشبكة عبر تقريرها الإيجابي أبرز 5 أرقام قياسية حطمتها الدولة.

برج خليفة

افتتح بوسط مدينة دبي عام 2010، ويقدر ارتفاع المبنى الأطول في العالم بأكثر من 800 متر، وقد امتزج في صناعته الزجاج والفولاذ اللامع ليتماهى في مشهد دولة الإمارات بمسمى يحمل اسم "خليفة" تكريماً لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

فورمولا روسا

سجلت العاصمة أبوظبي في نوفمبر 2010 أفعوانيتها الأسرع من نوعها في العالم لتحطم رقماً قياسياً وثقته موسوعة غينيس العالمية، باحتضان "عالم فيراري-أبوظبي"، وهي أضخم مدينة ترفيهية مغطاة في العالم، ما يعرف بـ "فورمولا روسا"، الأفعوانية التي تنطلق بسرعة 240 كم في الساعة خلال 4.9 ثانية، وتصل حتى ارتفاع 52 متر بقوة تسارع تبلغ 4.8 مع التحليق للأعلى، مما يتيح تجربة بالغة الإثارة لمرتادي مرفق الترفيه الشهير.

عين دبي

تم افتتاح أكبر عجلة دوارة في العالم مؤخراً خلال شهر أكتوبر الماضي في جزيرة بلوواترز بإمارة دبي، ليتجاوز ارتفاعها 250 متراً. علماً بأن كل عربة من عرباتها الـ 48 تتسع لنحو 40 شخص ممن يمكنهم الاستمتاع ورصد المشاهد الآسرة والخلابة لمدينة دبي خلال اليوم.

أطول مسار انزلاقي

في يناير 2018، كشفت إمارة رأس الخيمة عن أطول مسار انزلاقي في العالم والذي يمتد على طول 2.83 كيلومتر، بحيث يتيح لرواده خوض مغامرة مليئة بالبهجة بسرعات تصل إلى 150 كيلومتر في الساعة، وذلك خلال عبورهم سلسلة جبال الحجر بالإمارة.

أعمق حوض غطس بالعالم

في يونيو 2021، زادت دبي من كثافة معالمها في قائمة الأرقام القياسية عبر افتتاح أعمق حوض غطس في العالم المعروف بـ "ديب دايف دبي"، في مقصد هو الأول من نوعه في المنطقة ناحية الفرص التي يقدمها لعشاق الغوص لاستكشاف أحد المدن الوهمية الغارقة في أعماقه، كما والتمتع بجولة شطرنج مائية والتنقل عبر الكهوف.

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