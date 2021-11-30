العويس: سياسة الدواء الوطنية ترسخ المكانة التنافسية للدولة

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد

آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سياسة وطنية للدواء، يأتي في إطار حرص القيادة على تعزيز الأمن الدوائي في الدولة واستمرارية توفر المنتجات الطبية، بما يخدم مصلحة المرضى ويدعم كفاءة المنظومة الصحية. وذلك في إطار توجهات الدولة لتوفير خدمات رعاية صحية كأولوية قصوى، وتوفير مخزون دوائي استراتيجي يضم معظم الأصناف الدوائية.

وشدد على أن الاعتماد يرسخ المكانة التنافسية للدولة في المؤشرات الصحية العالمية.

وأشار معالي العويس إلى أن رفع الاستثمار في القطاع الصناعي الدوائي بالدولة بنسبة 20 ٪ وتوسيع صادراتها للأسواق الإقليمية، يعزز زيادة حصة الإنتاج الدوائي في الإمارات، لتلبية احتياجات القطاع الطبي بالدولة. والتركيز على إنتاج الأدوية التخصصية وزيادة قاعدة التصنيع الدوائي بمختلف التقنيات التكنولوجية والحيوية، ما يساهم في تقليل تكاليف التصنيع وزيادة جودة وكفاءة المنتجات الدوائية، سعياً لتحويل الإمارات إلى مركز إقليمي وعالمي لصناعات المستقبل، مع الترويج للصناعات الإماراتية محلياً وعالمياً.

وأوضح معاليه أن الوزارة ستعمل من خلال السياسة الوطنية للدواء، على تعزيز قدرات المصانع الدوائية المحلية، وترسيخ التشريعات والأنظمة التي تشجع على الاستثمار في هذا القطاع.

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