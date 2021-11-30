ملتقى في أبوظبي يبحث تعزيز النمو المستدام للقطاع العقاري

المصدر: دبي - البيان

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عقدت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي ملتقى خاصاً بالمطورين والشركات العقارية العاملة في الإمارة، تحت عنوان «ملتقى المطورين العقاريين لإمارة أبوظبي»، لاستعراض آخر المستجدات والتطورات في القطاع العقاري، والذي يهدف إلى تعزيز جاذبية السوق العقاري في إمارة أبوظبي، وتطوير الخدمات بالشراكة مع المطورين والأفراد العاملين في القطاع العقاري.

افتتح الملتقى في فندق روزوود – أبوظبي، بحضور كل من الدكتور أديب العفيفي، المدير التنفيذي لقطاع العقارات في دائرة البلديات والنقل، وعدد من رؤساء ومديري شركات التطوير العقاري والمكاتب العقارية العاملة في إمارة أبوظبي أو ممثلين عنهم.

وشهد الملتقى مجموعة من العروض التقنية عن أنظمة التسجيل العقاري في الإمارة، تضمنت القوانين والإجراءات التي تعنى بشؤون المطورين، بالإضافة إلى جلسة نقاشية شملت الشركات المطورة في القطاعين العام والخاص والدائرة تهدف إلى التطوير والتحسين المستدام للقطاع.

وقدمت الدائرة للضيوف المشاركين ضمن الملتقى شرحاً تفصيلياً عن منظومة التسجيل العقاري المتكاملة للدائرة، والتوجهات المستقبلية في التحول الرقمي لتقديم الخدمات وتسريع الإجراءات للمتعاملين والمطورين العقاريين.

وناقش الملتقى في محاوره عدداً من النقاط المهمة ضمن القطاع العقاري وتأثير المُتغيرات الاقتصادية العالمية، كما سَلَط الضوء على الخدمات والقوانين التي تمس بشكل مباشر قطاع العقارات، وتؤثر إيجابياً على إمارة أبوظبي من خلال تنظيم وتوضيح الأسس العامة لتطبيق عمليات التقييم وتطوير شفافية السوق العقاري، وتعزيز مكانة أبوظبي كواحدة من أفضل الوجهات العالمية للاستثمار العقاري من خلال اكتساب ثقة المستثمرين وشركات التطوير العقاري.

وأكد الدكتور أديب العفيفي، المدير التنفيذي لقطاع العقارات في دائرة البلديات والنقل، حرص الدائرة على بناء منظومة عقارية فعالة تتميز بالشفافية في أبوظبي، من خلال بناء علاقات وثيقة مع المطورين والشركات العقارية، وفتح باب الحوار مع جميع الأطراف المعنية بشكل مستمر بما يعزز جاذبية السوق العقاري.

وقال: «تهدف الدائرة إلى بيئة جاذبة للمستثمرين، وتوفير بيئة مميزة للاستثمار العقاري، من خلال التشريعات والقوانين التي تنظم هذا القطاع الحيوي لاقتصاد الإمارة، بالإضافة إلى إطلاق العديد من البرامج والمبادرات التي ستسهم بشكل مباشر في النمو المستدام الذي يشهده السوق العقاري في الإمارة».

وأضاف: «تعتمد الدائرة ضمن استراتيجية تطوير القطاع العقاري على وضع أسس واضحة للتعاملات، والذي شهدنا نتائجها خلال المرحلة الأخيرة عبر تحقيق المزيد من النمو».

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