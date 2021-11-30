ميثاء بنت محمد تقود غنتوت «أ» للقب كأس اليوم الوطني للبولو

المصدر: أبوظبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفظ فريق غنتوت (أ) بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم بلقب كأس اليوم الوطني الـ50، للعام الثالث على التوالي بعد فوزه على فريق غنتوت «ب» بنتيجة 9 - 8 في المباراة الاحتفالية، التي نظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو أول من أمس برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي وحضور الشيخ سلطان بن فلاح بن زايد آل نهيان، والتي جاءت في إطار احتفالات النادي باليوم الوطني وسط حضور مميز تجاوب مع فقرات المهرجان الذي اشتمل على العديد من الفقرات والعروض الترفيهية، واستمتع الجميع بالفعاليات التراثية المقدمة من نادي تراث الإمارات، مع معرض للصور مقدم من الأرشيف الوطني.

وشهدت مباراة الاحتفال التي ضمت فريقي غنتوت (أ) مع غنتوت (ب) كل أنواع الإثارة للفوز بلقب كأس اليوم الوطني الـ50، خاصة من جانب غنتوت (أ) الذي قادته للعام الثالث على التوالي سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم إلى الفوز بإحراز 3 أهداف ساهمت في ترجيح كفة الفريق، وفي ختام المهرجان قام الشيخ سلطان بن فلاح بن زايد آل نهيان يرافقه الشيخ محمد المعلا وسعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت وحمد عبد الرحمن الشيخ المدير التنفيذي للنادي بتتويج الفريقين وطاقم الحكام بحضور عدد من رجال السلك الدبلوماسي.

وأشاد حمد عبد الرحمن الشيخ رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان برعاية ودعم سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان للمهرجان الاحتفالي والمباراة الاستعراضية التي عكست تطور اللعبة، ذاكراً أنها خرجت بصورة رائعة بفضل تلك التوجيهات الكريمة والمتابعة المستمرة التي أسهمت في إبراز المناسبة السنوية، ووجه حمد الشيخ الشكر إلى مجلس أبوظبي الرياضي، وإلى كافة الجهات الراعية لنشاط النادي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز