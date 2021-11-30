أجواء وطنية مميزة في «كهرباء دبي»

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت هيئة كهرباء ومياه دبي بعيد الاتحاد الخمسين، بمشاركة معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، والنواب التنفيذيين للرئيس ونواب الرئيس وعدد كبير من موظفي الهيئة وسط أجواء وطنية وتراثية مميزة.

وفي كلمته خلال الاحتفالات، رفع معالي سعيد الطاير أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، وإلى مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها.

مسيرة التميز

وقال الطاير: «في مثل هذا اليوم قبل خمسة عقود، أطلق الآباء المؤسسون مسيرة التميز لبناء وطن يبتغي خير ورفاهية وسعادة المواطن والمقيم والزائر».

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