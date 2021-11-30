حسين الحمادي يشهد ملحمة «أبوظبي التقني» باليوبيل الذهبي

المصدر: أبوظبي- البيان

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شهد معالي المهندس حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، والدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني؛ ملحمة «إمارات المعالي» ضمن الاحتفالات الوطنية المتميزة التي نظمها المركز، ممثلاً في معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، بمناسبة اليوبيل الذهبي لقيام دولة الإمارات، وذلك في مجمع محمد بن زايد التعليمي بأبوظبي، بحضور ربيع سليم الجنيبي عضو مجلس أمناء معهد التكنولوجيا التطبيقية، والدكتور عبدالرحمن جاسم الحمادي مدير عام «أبوظبي المهني»، والدكتور أحمد عبدالمنان العور مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية، والدكتور علي النقبي مدير بوليتكنك أبوظبي، ونخبة من المسؤولين، وسط حضور وتفاعل رائع من الطلبة وأولياء الأمور وأبناء المجتمع.

ملحمة وطنية

وعقب الاحتفالات قال معالي المهندس حسين إبراهيم الحمادي: قدم شباب الإمارات من طلبة «أبوظبي التقني» ملحمة وطنية متميزة في حب الوطن؛ ملحمة تعكس الإبداع والابتكار الذي يتعايشون معه خلال دراستهم المتقدمة في كلية فاطمة للعلوم الصحية وبوليتكنك أبوظبي وثانويات التكنولوجيا التطبيقية ومركز التعليم والتطوير المهني؛ ضمن منظومة متكاملة يقودها«أبوظبي التقني» بجدارة.

معجزة عالمية

وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، إن اليوبيل الذهبي للوطن يرسخ حقيقة أن دولة الإمارات واتحادها الخالد؛ معجزة عالمية تثبت عبقرية المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والقادة المؤسسين.

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