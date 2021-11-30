عرض عسكري في «إقامة دبي»

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي حفلاً مميزاً في إطار احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الخمسين، تضمن عروضاً عسكرية استثنائية، وعدداً من الأنشطة والفعاليات التراثية، وسط أجواء احتفالية وطنية وتراثية مفعمة بعبق الماضي العريق تؤكد أسمى معاني الهوية الوطنية والانتماء والولاء لمسيرة الاتحاد التي أرسى دعائمها المغفور لهما بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم طيب الله ثراهما، ويأتي هذا التنظيم بهدف المشاركة في المناسبات الوطنية، وتعزيزاً لقيم الولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة.

جاهزية عالية

وتضمن الاحتفال برنامجاً حافلاً من الفعاليات الوطنية، بدأ بالعرض العسكري، الذي شارك فيه أكثر من 1000 عسكري من مرتب الإدارة، إلى جانب عرض لفرسان الإمارات على صهوات خيولهم، رافعين أعلام الدولة ومعبرين عن فرحهم بالعيد الوطني الخمسين.كما قدمت طالبات مدرسة الإبداع «أوبريت لليوم الوطني» أمام ساحة العلم بالإدارة.

رد الجميل

وقال الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، خلال كلمته التي ألقاها بعد انتهاء من استعراض الطابورالعسكري، أبنائي وبناتي الموظفون، إن اليوم هو عيدنا جميعاً ويجب أن نفتخربه كل يوم، وأقول لكم بعد هذا الاستعراض الكبير الذي أبهرتمونا به، أثبتم أنكم أبناء دولة الإمارات، وأنكم قادرون على رد الجميل لهذا الوطن المعطاء، وسوف نواصل المسير نحو التقدم والازدهار، وكلي فخر لمشاركتكم بهذا الفخر العظيم وكل عام ودولتنا بخير وتقدم ورقي وأمن وأمان.

تهنئة

وأضاف الفريق محمد المري، نرفع في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، أسمى آيات التهاني إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى مقام أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى أشقائهما شيوخ وحكام الإمارات وشعبها الغالي، ونؤكد على ولائنا للقيادة وانتمائنا للوطن، ونجدد العهد والولاء، ومواصلة مسيرة النمو والازدهار، مستندين في ذلك إلى التوجيهات الحكيمة، والحرص على العمل واستمرار الحراك التنموي الذي يشمل مختلف مناحي الحياة وتفاصيلها.

إنجازات

قال الفريق محمد أحمد المري: تحتفل دولتنا الغالية هذا العام بيوبيلها الذهبي لتأسيسها، وتحتفي بالانجازات التي حققتها على مدى الخمسين عاماً الماضية، ويسعدنا أن ننضم لهذا الاحتفال الوطني من خلال المبادرات والفعاليات التي تطلقها الإدارة والتي تعكس حرصها على المشاركة في هذا العرس المميز.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز