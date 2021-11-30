«الأعمال الخيرية» تطلق حملتها الشتوية «صقيع الشتاء 2»

المصدر: (عجمان - وام)

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أطلقت هيئة الأعمال الخيرية العالمية حملتها الشتوية لهذا العام تحت شعار «صقيع الشتاء 2»، التي تهدف إلى توفير الدفء والأمان ومد يد العون والمساعدة للأسر المحتاجة والمتعففة خلال فصل الشتاء، وتخفيف معاناة سكان المناطق الباردة الذين يذوقون ويلات البرد القارس.

وقال الأمين العام للهيئة الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة: تمضي الهيئة في مسيرتها الإنسانية، مرسخة مبادئ الخير التي سارت عليها دولة الإمارات، وفي مقدمتها مساعدة المحتاجين في كل أنحاء العالم، ومن هنا أطلقت حملتها الشتوية بهدف توفير الدفء والسكينة والأمان للسكان في مناطق عملها حول العالم، من خلال عشرات المشاريع والمبادرات الإنسانية، كتوفير وقود التدفئة من فحم وحطب، وتوفير المدافئ، فضلاً عن بناء وصيانة المنازل، وفرشها وتأثيثها، وغيرها.

وأوضح أن الهيئة مستمرة أيضاً في مشاريعها الأخرى ضمن حملتها الشتوية كحفر الآبار وبناء المساجد وعلاج المرضى وتفريج الكُرَب وبناء المراكز الصحية، وغيرها من المشاريع الخيرية والإنسانية، بهدف سد كل الاحتياجات الأساسية للفقراء والمحتاجين.

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