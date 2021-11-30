مسؤولون: شهداؤنا سطّروا أروع صفحات المجد لرفعة وطنهم

المصدر: دبي - البيان، و«وام»

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ثمّن مسؤولون كبار في دولة الإمارات، التضحيات التي قدمها شهداء الوطن، وقالوا إن قيادة وحكومة وشعب الإمارات يعتبرون يوم الشهيد ذكرى وطنية مجيدة، وإن بطولات الشهداء ستبقى خالدة في صفحات التاريخ، وإن هذه المناسبة تبعث مشاعر الفخر والعزّة والولاء للوطن. وإن يوم الثلاثين من نوفمبر سيبقى مناسبة تبعث مشاعر الفخر والعزّة والولاء للوطن نستذكر فيها تضحيات وبطولات أبناء الإمارات.

إلى ذلك، أكد معالي أحمد جمعة الزعابي، مستشار رئيس الدولة، أن يوم الشهيد مناسبةٌ تبعث في نفوس أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة مشاعر الفخر والعزّة والولاء للوطن، إذ يُخلّد بطولات الإماراتيين الذين ضحّوا بأرواحهم في ميادين الشرف والكرامة من أجل أن تظلّ راية البلد خفّاقةً، مسطّرين بذلك تضحياتٍ دوّنت أسمى دروس الإخلاص للوطن، والولاء لقيادته الرشيدة.

تضحيات وبطولات

واحتفت جامعة الإمارات العربية المتحدة بالذكرى مؤكدة فخرها بهذا اليوم المجيد الذي يحمل في طيّاته أسمى معاني العزة والكرامة ومبادئ الولاء والوفاء للوطن والقيادة.

وبهذه المناسبة قال معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة- الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات: «إن يوم الشهيد هو الذكرى الوطنية المجيدة التي نستذكر فيها تضحيات وبطولات ومآثر أبناء الإمارات الذين جادوا بأغلى ما يملكون لحماية الوطن وصون أمنه ومكتسباته».

أرقى منازل الشرف

قال معالي علي محمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتفي، قيادةً وحكومةً وشعباً مواطنين ومقيمين، بذكرى «يوم الشهيد» تخليداً للذين ضحوا بأرواحهم تجاه وطنهم داخل الإمارات وخارجها في مختلف الميادين العسكرية والمدنية والإنسانية.

وأضاف: «إن الثلاثين من نوفمبر يوم لإعلاء قيم التضحية والفداء وحب الوطن، وهو يوم عز وفخر ومجد، فالشهادة هي قمة البطولة والإقدام، وذروة الفداء والتضحية، وأعلى قيم الوطنية وأرقى منازل الشرف، لتظل رايتنا عاليةً خفاقةً ورمزاً للقوة والعزة والمنعة والشموخ».

ساحات العز

من جانبه قال أحمد محمد الحميري الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة، في يوم الشهيد، تستحضر دولتنا بكامل الفخر والاعتزاز، بطولات من جادوا بأرواحهم في ساحات العزّ وميادين الشرف، مُلبّين بشجاعة نداء الواجب الوطني والإنساني، مُوفين بما عاهدوا عليه الله والقيادة والوطن، مُسطّرين أروع صفحات المجد سبيلاً لرفعة وطنهم، ونُصرة قضاياه العادلة، ودفاعاً عن سيادته.

وأضاف في هذه المناسبة المجيدة، نرفع أسمى آيات التقدير والامتنان لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ونجدد الاعتزاز بتوجيهات سموه الكريمة لتخصيص هذا اليوم مناسبةً وطنيةً رسميةً، غايتها تكريس قيم التضحية والفداء، وتخليد ذكرى من بذلوا الغالي والنفيس حمايةً للدولة وحفظاً لكرامة شعبها، وتقدير ذوي الشهداء الذين حظوا بالرعاية الكاملة من شعب وقيادة دولة الإمارات.

مناسبة مجيدة

من ناحيته، أكد محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام»، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية مجيدة نعبر خلالها عن فخرنا واعتزازنا بكوكبة من شهداء الوطن الأبرار الذين سطروا بدمائهم الزكية وأرواحهم الطاهرة أسمى معاني الفداء والتضحية دفاعاً عن الوطن وحماية مكتسباته ومقدراته من أجل رفعة الإمارات وتقدمها بين الأمم.

وأضاف «إن تضحيات وبطولات جنود الإمارات الميامين في ميادين العزة والشرف وساحات الوغى مثالٌ خالدٌ في الإقدام والشجاعة ونصرة قضايا الوطن الحقة، لتبقى مآثرهم نبراساً ومبعث فخر يضيء الطريق للأجيال القادمة بأنبل القيم في حب الوطن والقيادة الرشيدة».

وتابع القول «في هذه المناسبة الوطنية نقف إجلالاً وإكباراً لشهداء الوطن الأبرار من أبطال قواتنا المسلحة الباسلة وشهداء الإنسانية الذين جسدوا أسمى معاني الفداء والتضحية والبذل في ميادين البطولات».

تقدير وعرفان

أكد الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، أن احتفاء دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم الشهيد يأتي تقديراً وعرفاناً لأبنائها الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة في سبيل رفعة وعزة الوطن.

من جانبه، أكد الدكتور خالد اليبهوني الظاهري، مدير الجامعة، المواقف المشرفة والأصيلة للشهداء الأبطال الذين استمدوا معاني العزم والتصميم من قيادة حكيمة ورشيدة غرست فيهم حب الوطن والتفاني من أجله مهما بلغ الأمر.

إلى ذلك أكد الدكتور خليفة الظاهري، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، أن يوم الشهيد سيبقى مناسبة نستذكر فيها مآثر هؤلاء الأبطال، ونستلهم منهم حب الوطن ونهضته ورفعته.

ذكرى راسخة

وأكد المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن يوم الشهيد هو ذكرى راسخة في تاريخ الإمارات، ولتضحيات رجالاتها الأبطال وأبنائها المخلصين في جميع الميادين، الذين لم تفتر عزائمهم للحظة واحدة دفاعاً عن الوطن ورفع اسمه وعزته عالياً، وبذلوا أرواحهم فداءً له.

وقال: «ستظل تضحيات شهدائنا في وجداننا ما حيينا، حيث ضربوا لنا أروع النماذج في حب الوطن والتضحية في سبيل حمايته وأمنه ببذل الدماء والأرواح».

ثبات وصبر وعطاء

وأشار المهندس أحمد محمد بالعاجر الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، إلى أن الإماراتيين هم أهل للشهداء ولكل فرد من أفراد عائلاتهم، معتبراً الأخيرين رمزاً للثبات والصبر والعطاء، إذ ستظل بطولات أبنائهم حاضرة وراسخة في القلوب، وقال «ضرب قادتنا أروع النماذج في علاقتهم مع الشعب، حيث أولوا أهالي الشهداء مكانة مميزة، ومنحوهم الاهتمام والمتابعة، رداً للجميل وعرفاناً بتضحياتهم في سبيل رفعة الوطن».

تخليد التضحيات

وقال الدكتور طارق سلطان بن خادم، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية: «اليوم هو يوم شرف وأمانة وعزة ومجد، تخلد فيه دولة الإمارات ذكرى تضحيات أبنائها البررة في ذاكرة الأجيال القادمة».

لنقف جميعاً تقديراً وإجلالاً لتلك الأرواح الطاهرة التي بُذلت لأجل هذا الوطن الغالي، مؤكدين نُصرة الحق وتعظيم الدفاع عن الوطن، وترسيخ الفخر والمجد في النفوس.

وحدة وتلاحم

من ناحيته قال محمد محمد صالح، مدير عام الاتحاد للماء والكهرباء، إن يوم الشهيد يمثل مناسبة وطنية عظيمة، يستذكر فيها أبناء وبنات هذا الوطن الغالي التضحيات العظيمة التي بذلها شهداؤنا الأبرار، نُصرة للحق وإعلاءً لكلمة الوطن وسيادته. وأضاف: «إن شعب الإمارات إذ يكرم أبناءه الشهداء في هذا اليوم ويتوجه بالتحية لأرواحهم الطاهرة، فهو يجدد العهد ببذل كل غالٍ ونفيس أسوة بهم، حمايةً لمكتسبات هذا الوطن ومقدرات شعبه».

نماذج ناصعة

من جانبه قال الدكتور محمد عبد الحميد العسكر، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية: «في هذا اليوم الخالد في تاريخ دولتنا نقدم تحية إجلال وإكبار لشهدائنا الأبطال الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن وقيادته وأهله وصوناً للكرامة والحق، ونصرة للمظلوم، فكانوا نماذج ناصعة لقيم التضحية والفداء والانتماء».

حب الوطن

وفي نفس السياق، أكدت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية تعكس معاني التضحية وحب الوطن، وذكرى خالدة ستكتب بحروف من ذهب، وستبقى حاضرة في قلوب وعقول أبنائه.

وقال محمد حاجي الخوري، مدير عام المؤسسة، في تصريح بمناسبة يوم الشهيد: «إن يوم الشهيد مناسبة وطنية نستذكر من خلالها عطاء وتضحيات شهدائنا الأبرار من أجل الوطن ورفعته».

وأضاف الخوري: «نقف إجلالاً وإكباراً لأرواح الشهداء الأبطال الذين ضحوا بأغلى ما يملكون، وأصبحوا مصدر فخر لنا وللأجيال المقبلة».

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