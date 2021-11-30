قيادات شرطية: شهداء الإمارات أوسمة عزّة وفخر

المصدر: دبي-البيان

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قالت قيادات شرطية في الدولة إن شهداء الإمارات أوسمة عزة وفخر على الصدور لما قدموه من تضحيات، وإنهم حفروا أسماءهم في ذاكرة الوطن، وأن الاحتفاء بذكراهم يوم للبطولة والوفاء والانتماء للأرض والقيادة.

في غضون ذلك، أكد اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، أن شهداء الإمارات أوسمة عزة وفخر على صدورنا في وطن يهتم دائماً بإحياء ذكرى أبطال الإمارات البواسل، الذين استشهدوا في ميادين الواجب للذود عن الوطن وأمن الوطن ورد الجميل لقيمة غالية غرسها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تعبيراً عن الترابط الحقيقي بين القيادة والشعب.

وأضاف، ستظل بطولات شهدائنا، عسكريين ومدنيين، محفورة في ذاكرة الوطن، وخالدة في الوجدان، أوسمة عزة وفخر في صدورنا، فقد تمازجت قلوب الشهداء بمحبة الوطن فقدموا له الغالي والنفيس لوطن الخير والمحبة وطن العزة والكرامة.

وقال، شهداؤنا البررة الاوفياء وهبوا أرواحهم لتظل راية دولة الإمارات العربية المتحدة خفاقة عالية، وهم يؤدون مهامهم وواجباتهم الوطنية داخل الوطن وخارجه في الميادين المدنية والعسكرية والإنسانية كافة.

صفحات التضحية

من جانبه، أكد اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، أن يوم الشهيد مناسبة نستذكر فيها الشهداء من أبناء الإمارات الذين سجلوا أسمى معاني الوفاء والتضحية فداء لتراب وأمن الوطن والذود عن مكتسباته، وحفظ الاستقرار والسلام في ربوع دول المنطقة وأمن شعوبها.

وقفة فخر

من جانبه، أكد اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، أننا نقف هذا اليوم، وقفة فخر وإجلال وتقديراً لشهداء دولة الإمارات الأبرار، نستذكر فيها شجاعتهم وبسالتهم العظيمة، ومكانتهم الرفيعة التي وصلوا إليها وهم يقدمون أرواحهم رخيصة دفاعاً عن الوطن ونصرة الأمة العربية والإسلامية.

وان هذه التضحيات التي قدمها شهداؤنا الأبرار ليست بأفعال نستغربها على المواطن الإماراتي، وإن دلت تضحياتهم الكبيرة على شيء فهي لا تدل إلا عن الموروث السامي، والقيم الرفيعة التي اكتسبناها عن المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

مضيفاً « أرواح الشهداء ستظل باقية تجول في أرجاء الوطن ووجدان أبناء الإمارات ما حييوا حتى الأجيال الحاضرة أصبحت تستلهم عطاءهم وبذلهم وأعمالهم الجليلة».

ذاكرة الوطن

وقال اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، إن «شباب الوطن» سطروا من خلال مشاركتهم في عملية «إعادة الأمل» للتحالف العربي أروع معاني التضحيات في ساحات الشرف وسطروا بدمائهم ملامح المجد من أجل السلام وإحقاق الحق والعدالة ونصرة المظلوم وإعلاء راية الوطن، وأنهم بتضحياتهم حفروا أسماءهم في ذاكرة الوطن وفي وجداننا وقلوبنا بما قدموه في سبيل واجبهم الوطني والإنساني.

عنوان الوفاء

أكدت القيادات الشرطية أن 30 نوفمبر من كل عام سيظل عالقاً في وجدان الأجيال تسترجع فيه أروع صفحات التضحية والفداء في ساحات الحق والواجب، وستظل دولتنا الحبيبة عنواناً للوفاء والوقوف بجانب الأشقاء في أوقات الأزمات والتحديات، وسيبقى هذا اليوم من كل عام يوماً خالداً في ذاكرة أبناء دولة الإمارات تأكيداً لقيم الولاء والاخلاص والعزة والكرامة.

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