المصدر: دبي - البيان

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أكد أعضاء في المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن يوم الشهيد ذكرى مضيئة ومناسبة وطنية يعتز بها كل مواطن ومقيم على أرض دولة الإمارات، مشيرين إلى أن بطولات وتضحيات شهداء الوطن الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن ودفاعاً عن مكتسباته ومقدراته، جعلت من دولة الإمارات واحة للأمن والأمان.

إنجازات

وقال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن والعام بدبي: «في خضم فرحتنا واحتفالنا بيوبيل الدولة الذهبي، علينا أن نستذكر شهداءنا الأبرار الذين سطروا بدمائهم الطاهرة أعظم الإنجازات والبطولات التي تحققت في مسيرة هذه الأمة منذ نشأتها وحتى يومنا هذا، شباب الوطن الذين بذلوا أرواحهم من أجل أن تبقى راية الحق عالية خفاقة، ومن أجل أن يبقى هذا الوطن محصناً من كل المحاولات التي تهدف لإلحاق الشر به، ودفاعاً عنه ضد قوى البغي والعدوان».

وأكد أن هذه المناسبة العظيمة ستظل خالدة في قلوبنا وعقولنا جميعاً نستذكر فيها شهداءنا وتضحياتهم التي لن تغيب عنا أبداً، وتجعلنا نشعر دائماً بالفخر والاعتزاز بما قدمه أبناء الإمارات البواسل من تضحيات لنصرة الحق والقيم والمبادئ النبيلة، ونعلم أبناءنا والأجيال القادمة كيف تكون مفاهيم التضحية في سبيل الوطن ومعاني الولاء والانتماء.. رحم الّله شهداءنا الأبرار وأسكنهم فسيح جناته.

بطولات

وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن احتفاء الدولة بذكرى يوم الشهيد والذي يصادف يوم الثلاثين من شهر نوفمبر من كل عام، هو يوم لتكريم شهدائنا الأبرار، وللوقوف على مآثرهم وتضحياتهم وبطولاتهم المخلدة، وهو أقل ما يمكن تقديمه عرفاناً لهم وتقديراً على بسالتهم دفاعاً عن الوطن ومقدراته.

وقال معاليه إن جنود الوطن الأوفياء تشرّبوا قيم العزة والكرامة المزروعة في نفوس أبناء الدولة، بإيمانهم وتمسكهم بمبادئ القادة المؤسسين، عازمين العقد على تناقلها وتوارثها جيلاً بعد جيل في ظل قيادتنا الرشيدة.

وأضاف «يوم الشهيد، يوم نستذكر فيه كل عام، ذكرى رجال الوطن الأوفياء الذين بذلوا أرواحهم لتبقى راية الوطن خفاقة خالدة أبيّة، لم يهابوا موتاً، متسابقين للدفاع عن أرض الوطن وكرامته ومستقبل شعبه بعنفوان وقوة، ضاربين أسمى معاني الإنسانية في التضحية والفداء.

والاحتفاء بيوم الشهيد وكافة المناسبات الوطنية، يزيد شعبنا ترابطاً وتماسكاً وتلاحماً لاستكمال المسيرة التنموية والنهضوية للبلاد، لتعيش دولة الإمارات في رخاء واستقرار وأمن وسعادة، هذه المناسبات تعزز شعورنا بالولاء والانتماء لدولة وقيادة احتضنت أبناءها بحب ورفاهية وسعادة، ولم تبخل يوماً بعطائها وكرمها ورؤيتها المستقبلية ليكون شعب الإمارات الأسعد والأذكى في العالم، وواجبنا يحتّم علينا ألا نتخلف يوماً عن خدمة هذا الوطن، وألا نسمح لأي عثرات أو تحديات أن تقف عائقاً في طريقنا».

يوم خالد

بدوره، أكد معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن يوم الشهيد هو يوم خالد في تاريخ دولة الإمارات، وهو مبعث فخر لشعب دولة الإمارات بتضحيات شهداء الوطن.

وقال: إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقدم نموذجاً مشرفاً في بذل الغالي والنفيس للحفاظ على الوحدة العربية والإسلامية وحماية ترابها.

وأضاف: نستذكر في هذا اليوم تضحيات أبطال قواتنا المسلحة الذين ارتقت أرواحهم الطاهرة لبارئها دفاعاً عن الحق ونصرةً للمظلومين، مؤكداً أن شهداءنا الأبرار مصدر اعتزاز لشعب دولة الإمارات والأمة العربية والإسلامية.

رد الجميل

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يوم الشهيد ذكرى مضيئة ومناسبة وطنية يعتز بها كل مواطن ومقيم على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، فبطولات وتضحيات شهداء الوطن الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن ودفاعاً عن مكتسباته ومقدراته، جعلت من دولة الإمارات واحة للأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة.

وفي هذا اليوم، نجدد العهد بأن تظل تضحيات شهداء الإمارات نبراساً نهتدي به في مسيرتنا لرد الجميل للوطن لنسهم في الحفاظ على منجزاته، ونواصل مسيرة التميز من خلال العمل المخلص والجاد، لتظل راية دولة الإمارات عالية خفاقة على الدوام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد شهداءنا الأبرار بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان».

تضحية

بدوره، أكد الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، أن الشهادة في سبيل الوطن هي أرفع قيم التضحية التي يعبر بها أبناؤه عن الانتماء لترابه، حين يبذلون أرواحهم ودماءهم فداءً وولاءً وذودًا عن مكتسباته، ليبقى أرض مِنعة وعزة وشموخ، ببسالة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.

وتابع: سيظل يوم الشهيد درسًا خالدًا لكل الأجيال المتعاقبة من أبناء هذا الوطن، للتعريف بتضحيات الآباء والأجداد في ميادين البطولة والكرامة، كي يستكملوا المسيرة عرفانًا ووفاءً للواجب الوطني، وتأكيدًا في الوقت ذاته على أن الدولة بقيادتها الرشيدة ستظل وفيةً لتضحيات شهدائها، راعيةً لذويهم.

وأشار إلى أن هذه المناسبة دعوة لنا جميعًا للبذل والعمل كي تبقى راية الإمارات عالية خفاقة، فجميعنا في العطاء جنود مرابطون على حمى هذا الوطن، لنستكمل مسيرة تقدمه وازدهاره.

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