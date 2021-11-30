وزراء: يوم الشهيد يعزز التلاحم الوطني

المصدر: دبي- البيان

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أكد وزراء أن يوم الشهيد يعزز التلاحم الوطني بين أبناء الإمارات، مشيرين إلى أن قيادة ومجتمع دولة الإمارات يستذكرون بفخر واعتزاز تضحيات الشهداء الأبطال، الذين ستبقى ذكراهم محفورة في ذاكرة الوطن.

مثال وقدوة

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، إننا في يوم الشهيد نترحم على شهدائنا الأبرار الذين هم المثال والقدوة في البطولة والتضحية، فهم أشرف الرجال وأعظم الرجال، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يسكنهم فسيح جناته.

وأضاف معاليه - في كلمة بهذه المناسبة - أن يوم الشهيد هو يوم للتضحية والفداء والإنماء والوطنية في أسمى معانيها، معبراً عن اعتزازه بالجهود المخلصة والمشاعر الوطنية القوية، التي تتجسد في كافة فئات وأطياف المجتمع الإماراتي وفاءً وعرفاناً لشهدائنا الأبرار، الذين قدموا بدمائهم الطاهرة أوضح دليل في التضحية والفداء، في سبيل تحقيق العزة والكرامة لوطنهم الغالي، وكان استشهادهم، هو الرمز والدليل على صدق حبهم لوطنهم والتفافهم حول قادتهم، وإيمانهم بواجبهم الوطني في حماية الحق الوطني، وإقرار السلام.

وأوضح معاليه أن يوم الشهيد مناسبة حقيقية كي نتذكر باعتزاز كبير أسر الشهداء الأبرار - والإمارات بقيادتها الرشيدة وشعبها الأبي لا تنساهم أبداً - نعتز بصلابتهم وقناعتهم بأن الشهيد حي لا يموت، وأنه دائماً، نبراس مضيء لشعب الإمارات ومبعث عزة وفخار لأهله ووطنه، ومصدر قوة وعزم لأبناء الوطن جميعاً.

مصدر إلهام

وأكد معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء أن شهداء دولة الإمارات سطروا بتضحياتهم ودمائهم الزكية، التي بذلوها في ميادين العز والشرف دفاعاً عن الوطن وأمنه، أروع معاني الوفاء والفداء، وسيبقى ما قدموه مصدر إلهام، ونموذجاً يحتذى في الانتماء والولاء للوطن وقادته، ونموذجاً في العطاء لحماية المكتسبات، وتحقيق الإنجازات وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وقال القرقاوي: إن دولة الإمارات ستبقى بسواعد أبنائها وتضحياتهم المشرفة واحة أمن وأمان ورخاء، وعاصمة للمستقبل، ووطناً للتعايش والتسامح الإنساني، ومركزاً عالمياً للتقدم والازدهار لخير المجتمعات والشعوب، موجهاً التحية لأرواح الشهداء، ولذويهم الذين رسخوا في نفوسهم معاني الانتماء للوطن، مؤكداً أن مجتمع دولة الإمارات بكل فئاته سيمضي نحو المستقبل، مستلهماً منهم روح العطاء، لتظل راية الوطن خفاقة عالية.

فخر واعتزاز

وقال معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية: «يقف اليوم أبناء وبنات الإمارات وقفة فخر واعتزاز وتقدير لتضحيات شهداء الوطن الأبرار ممن صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وقدموا أرواحهم الغالية دفاعاً عن سلامة الوطن وأمن شعبه. إن قيم الشجاعة والتضحية والوقوف إلى جانب الحق هي جزء أصيل من الشخصية الإماراتية، غرسها في نفوسنا الوالد المؤسس المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه؛ وبرهنت على أصالتها بطولات شهدائنا الأبرار، الذين سطروا بدمائهم الزكية ملاحم المجد والعزة لدولة الإمارات جيلاً بعد جيل.

وأضاف: في هذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً، نعيد تجديد عهود الوفاء والولاء لقيادتنا الرشيدة، التي تقود إماراتنا الحبيبة على طريق النجاح والازدهار؛ ونعاهد شهداءنا الأبطال أن تظل ذكراهم العطرة حيّة في قلوبنا وضمائرنا.

تضحيات

بدوره قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: في يوم الشهيد نستذكر تضحيات وبطولات شهدائنا، الذين سطروا صفحة مشرقة من صفحات العز والمجد والافتخار بالمواطن الإماراتي، وأسهموا بتضحياتهم في رفعة الإمارات وإعلاء شأنها، وتحقيق الأمن والأمان لتراب الوطن وسلامته من المخاطر الخارجية.

وأضاف معاليه: «عززت تضحيات شهدائنا الأبرار وبطولاتهم مشاعرنا بالهوية الوطنية، وغرست في نفوس شبابنا معاني العزة وقيمة الوطن وبذل الغالي والنفيس، من أجل المحافظة على المكتسبات والإنجازات، التي تحققت في الخمسين عاماً الماضية من عمر الاتحاد، الذي يشكل نموذجاً يحتذى به في التماسك والتلاحم والترابط، وإن الاعتزاز بإنجازات الدولة وما حققته طوال السنوات الماضية يمر من بوابة الاعتزاز بشهداء الواجب وأسرهم، التي صبرت على فراقهم واحتسبتهم عند رب كريم».

ذكرى عطرة

وأكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم: إننا في يوم الشهيد نحيي شهداء الوطن البواسل، الذين غادرونا بأجسادهم، ولكن ذكراهم العطرة باقية عرفاناً لصنيعهم، وقلوبنا بالفخر تنبض بهم.

وقال معاليه: «شهداء الإمارات قضوا نحبهم في ميادين الواجب وفاء ودفاعاً عن وطنهم، ليبقى تاج العز يزين بلادهم. لذويهم كل التحية والمحبة والتقدير. بدماء هؤلاء الأبطال الزكية الطاهرة نسجت الإمارات ملحمة إنسانية، عنوانها الوفاء والعرفان والتضحية. الرحمة والخلود لشهداء الوطن، والعز والمجد لذويهم ووطنهم».

مناسبة وطنية

وقال معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع: في يوم الشهيد تستذكر دولة الإمارات العربية المتحدة أبناءها الشهداء، الذين نالوا شرف الشهادة والمكانة الرفيعة في الدنيا والآخرة، فهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ووهبوا أرواحهم لرفعة الوطن والذود عنه، ولتبقى كلمة الحق عالية راسخة.

وأكد معاليه أن «يوم الشهيد» مناسبة وطنية علينا فيها أن نجدد العهد لقيادتنا، بأن نستثمر في أبنائنا ونقوي سواعدنا بهم باحتوائهم وتعليمهم وتأهيلهم وتدريبهم حتى يكونوا محصنين وقادرين على تحمل المسؤولية، ومستعدين ليكونوا درعاً منيعة لهذا الوطن عند الصعاب، فهم الثروة الحقيقية التي تبنى بها الأوطان، وتعمر بها الحياة.

مكتسبات

وأكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، أن شهداء الوطن الأبرار شيدوا بدمائهم الطاهرة صروحاً من العزة والفخر، وقدموا أرواحهم الزكية فداءً للوطن ودفاعاً عن مكتسباته ومقدراته، حتى تظل راية الإمارات عالية خفّاقة في سماء المجد، وتبقى إمارات الشموخ والتسامح قصة إبداع خالدة، يسيّج أبناؤها المخلصون حدودها ببطولاتهم وتضحياتهم، وتستمر دولتنا واحة للأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة، التي نعيش في كنفها أبهى صور الرخاء والنماء.

وقالت معاليها: يوم الشهيد ذكرى مضيئة وخالدة في نفوس أبناء الوطن، ومناسبة وطنية يعتز بها كل مواطن ومقيم على أرض دولة الإمارات.

ملاحم بطولية

وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع: إن احتفاء دولة الإمارات في الثلاثين من نوفمبر كل عام، بمناسبة يوم الشهيد، هو تخليد لملاحم بطولية، سطّرها أبناء الإمارات في ساحات العز والشرف والبطولة، وفي ميادين العطاء على حد سواء، مشيرة معاليها إلى أن هذه المناسبة تعزز في الذاكرة الوطنية الإماراتية صورة مشرقة لوطنٍ لا ينسى أبناءه الذين جسّدوا أبلغ صور الإخلاص في العمل، وأعلُوا راية الحق والبطولة والفداء، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين.

وأكدت أن الإمارات تجسد في هذا اليوم الوطني الكبير نموذجاً مميزاً للتلاحم بين القيادة والشعب.

وأضافت معاليها: في يوم الشهيد نستذكر سِيَر البواسل ومآثرهم، التي تركت في النفس أثراً دائماً ومفعماً بالحب والتقدير، إجلالاً لما صنعوه ونسجوه من أجل هذا الوطن، الذي ازداد شرفاً وقوة ورفعة بتضحيات أبطالنا، الذين جادوا بالروح لصون تراب الإمارات، وحفظ المنجزات الكثيرة التي تحققت بسواعد أبناء زايد، لتكون نبراساً يضيء لمستقبل كل من يأتي بعدنا.

شعلة الأمل

بدوره قال معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد: «نحتفي اليوم بذكرى يوم الشهيد، ذكرى غالية وعزيزة على قلوبنا جميعاً، نستلهم منها العزم على مواصلة مسيرة مضيئة بالإنجازات لدولتنا الحبيبة».

وتابع: تكتسي ذكرى يوم الشهيد هذا العام بحلة خاصة، ونحن نحتفي باليوبيل الذهبي لدولتنا، خمسين عاماً من النمو والتطور، قادتها رؤية حكيمة ونفذتها سواعد مخلصة، وضحى من أجلها شهداؤنا الأبرار. إن شهداء الوطن هم جزء رئيسي من هذه المسيرة المضيئة، وهم شعلة الأمل التي نستمد منها معاني البطولة والتضحية والتفاني في العمل والانتماء والولاء».

تلاحم وطني

وأكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، إن يوم الشهيد يعزز التلاحم الوطني بين كل أبناء الإمارات قيادة وشعباً، ويعكس الإجلال والعرفان لرجال القوات المسلحة، الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه.

وقالت معاليها: «يأتي يوم الشهيد ليخلد ذكرى أبناء الإمارات، الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة في سبيل رفعة الوطن، فاليوم أصبح تخليداً لذكراهم العطرة، ووفاء وتقديراً لتضحياتهم، للحفاظ على عزة الوطن. شهداء الإمارات قدوة لأبناء الوطن، والجميع يفتخر بإنجازاتهم العظيمة في الميادين كافة».

نماذج مشرفة

وقال معالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين «إن شهداء الإمارات قدموا أسمى معاني التضحية والفداء في سبيل الدفاع عن الحق والوطن، الذي يخلد ذكراهم الطيبة في سجلات البطولة بأحرف من ذهب.

وأكد: إن إحياء هذه المناسبة إنما يعبر عن فخر واعتزاز قيادة وشعب الإمارات بهذه الكوكبة من الرجال، الذين لم يتأخروا يوماً عن تلبية نداء الواجب حاملين أرواحهم على أكفهم، ليسطروا بطولات على أرض المعارك يشهد لها القاصي والداني.

وأضاف: إن الشهداء يمثلون نماذج مشرفة ومعبرة عن قوة وصلابة وإرادة أبناء وبنات الوطن، الذين يستمدون عزيمتهم وتفاؤلهم بالغد المشرق من القيادة الرشيدة.

أمن وسلام

وأكد معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، أن شهداء الوطن سطروا بدمائهم أروع الأمثلة في الشجاعة ونصرة المظلوم وإرساء دعائم الأمن والسلام وحب الوطن والتضحية من أجله.

وقال إن دولة الإمارات بقيادتها وشعبها لن تنسى ماقدمه شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن الوطن وكرامته.

ودعا معاليه الجمهور لتكثيف الدعاء في هذا اليوم الذي نقف فيه إجلالاً وتعظيماً لمن قدموا أرواحهم الطاهرة فداء للوطن الغالي، وجسدوا أنبل معاني البذل والعطاء لوطن العزة والفخر.

تضحية وولاء

وقالت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة: إن يوم الشهيد هو نبراس لمكانة الشهادة والشهداء، الذين صانوا وطنهم ورفعوا اسمه عالياً، فكلنا نستذكر بطولاتهم ونعتز بما قدموه من أجل الوطن، ومن أجل أن تبقى الإمارات شامخة بعزة وكرامة. وإنه يزيدنا عزماً وإصراراً على بذل المزيد من العطاء لهذا الوطن الغالي، لإعلاء شأنه ورفعته، والمحافظة على مكتسباته، وهو تعبير عن الالتفاف حول قيادتنا الرشيدة.وأضافت: في هذا اليوم يجمعنا هدف واحد هو حب الوطن والحفاظ عليه، كما تتعزز في نفوس أبناء الإمارات قيم التضحية والعطاء، إنها مشاعر الفخر والمجد لهؤلاء البطال، لتضيف المزيد من الترابط والتلاحم بين أبناء مجتمع الإمارات، وأن الوطن لا يُعادله شيء، وأن الأرواح أمامه رخيصة.

يوم خالد

وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة: يوم الشهيد مناسبة نجدد فيها فخرنا بقيم التضحية والشجاعة والتفاني، التي سطرها أبناء الإمارات فداء للوطن، وهو يوم خالد في وجدان الإماراتيين، نستذكر فيه شهداءنا الأبرار، الذين بذلوا دماءهم الزكية في الذود عن حمى الوطن وحماية مكتسباته وصون مستقبله وحماية المستضعفين.وتابع: في هذا اليوم المجيد نقف إجلالاً أمام تضحيات الشهداء، الذين قدموا المثل الأعلى في البذل والعطاء، ونجدد العهد على العمل من أجل النهوض بهذا الوطن، الذي ضحوا في سبيله، ليكون في أعلى المراتب، مسترشدين برؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، ومستلهمين من تضحيات الشهداء العزيمة والإصرار، لمواصلة مسيرة التنمية المستقبلية. ونتوجه في هذا اليوم برسالة تحية وإكبار وتقدير لعائلات شهدائنا وأبطالنا المُخلدين في صفحات التاريخ والوجدان الوطني، مجددين فخرنا بتضحياتهم فداء للوطن، وتلبية للواجب الوطني والإنساني.

رفعة الوطن

بدوره قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية: في يوم الشهيد، ننحني إجلالاً وتقديراً لأبطال الإمارات، الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة فداء للوطن، وسطروا بدمائهم الزكية ملاحم من البطولات والأمجاد في سبيل رفعة دولة الإمارات، وحماية ترابها وشعبها، وصون رايتها، والحفاظ على مكتسباتها.وأكد أن شهداءنا الأبرار هم المثل الأسمى في البطولة والشجاعة، والنبراس، الذي ينير درب البذل والعطاء، وستبقى دماؤهم وتضحياتهم مصدر عزيمة وإلهام لنا، لنواصل العمل في خدمة رفعة دولة الإمارات وبناء مستقبلها المزدهر في مختلف المجالات التنموية تحت راية قيادتنا الرشيدة.

مسيرة التنمية

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد أن يوم الشهيد مناسبة وطنية للاحتفاء ببطولات شهداء الإمارات الأبرار، وتخليد ذكرى أرواحهم، التي بذلوها دفاعاً عن الوطن وأمنه، حتى صاروا مصدر فخر وإلهام للأجيال، في حب الوطن، وصون كرامته وسيادته، وحماية مكتسباته.

وقال إن قيادة ومجتمع الإمارات يستذكرون بفخر واعتزاز تضحيات الشهداء الأبطال، الذين ستبقى ذكراهم محفورة في ذاكرة الوطن، ليلهمنا عطاؤهم اللا محدود لمواصلة مسيرة التنمية والبناء وتحقيق المزيد من الإنجازات لتعزيز ريادة الدولة وترسيخ مكانتها عاصمة عالمية للمستقبل.

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