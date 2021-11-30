الإمارات تشارك في معرض مصر للدفاع

المصدر: القاهرة - وام

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حضر معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، افتتاح معرض مصر للدفاع EDEX 2021 في دورته الثانية، والذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، حيث يقام في الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2021 بمركز مصر للمعارض الدولية.

وقام معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع بجولة في المعرض والاطلاع على الجناح الإماراتي، وأثنى على الجهود المبذولة، كما زار عدداً من الشركات العارضة للتعرف على آخر ما أنتجته من صناعات دفاعية يرافقه كبار ضباط ومسؤولي وزارة الدفاع.

ويعد المعرض من أضخم المعارض المتخصصة في الصناعات العسكرية في مصر والقارة الأفريقية، ويجمع كبرى الشركات المحلية والعالمية في مجالات الدفاع والتسليح.

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