تعاون بين «العدل» و«قضاء أبوظبي»

المصدر: دبي - البيان

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زار معالي عبد الله بن سلطان النعيمي، وزير العدل، دائرة القضاء في أبوظبي، وكان في استقباله المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل الدائرة، وذلك في إطار بحث فرص التعاون المتاحة بين دائرة القضاء ووزارة العدل، وإمكانات تعزيزها بما يدعم جهود تطوير الخدمات القضائية والعدلية المقدمة للمتعاملين.

وأكد المستشار يوسف العبري، حرص دائرة القضاء على تعزيز أوجه التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات ذات الاختصاص المشترك، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بالعمل من أجل توطيد أواصر الصلة وتبادل الخبرات والاستفادة منها، ولا سيما في ظل التطور التقني والخدمات الذكية والسريعة المعززة بالذكاء الاصطناعي.

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