حاكم الفجيرة يؤكد أهمية تمكين الكفاءات الوطنية بالقطاع الخاص

المصدر: الفجيرة - وام

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أكّد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أهمية تمكين الكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص، لدوره الحيوي في بناء مستقبل تنموي ومستدام، قائم على تعزيز القدرات، واستثمار الطاقات البنّاءة، للمساهمة في مسيرة الدولة الشاملة.

جاء ذلك، خلال استقبال سموّه، في قصر الرميلة، غنام المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وفريق عمل برنامج «نافس».

وجرى خلال اللقاء، استعراض خطط ومبادرات برنامج «نافس»، الذي أطلقه مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، كما اطلع سموه على استراتيجية عمل البرنامج، التي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للقوى العاملة الإماراتية، وتمكينهم لشغل الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص بالدولة.

مبادرات

واطلع صاحب السمو حاكم الفجيرة، على حُزم المبادرات والمشاريع الاستراتيجية الرامية إلى طرح فرص وظيفية، وبرامج لتأهيل وتدريب الكفاءات الإماراتية، للعمل في القطاع الخاص، خلال الخمس سنوات القادمة، كما تم عرض المنصة الإلكترونية الموحدة للبرنامج، والتي تسهم في تقديم الخدمات الرئيسة والداعمة له. ويهدف البرنامج الحكومي الاتحادي «نافس»، إلى تفعيل الشراكة الداعمة مع القطاع الخاص لتوفير 75 ألف فرصة عمل للمواطنين، خلال الخمس سنوات المقبلة.

وأشاد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، بالجهود المبذولة لتنفيذ خطط البرنامج في جميع مراحله، مؤكداً أهمية التعاون بين كافة الأطراف ذات العلاقة، لتحقيق نتائج إيجابية للبرنامج على المدى المحدد.

حضر اللقاء محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة.

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