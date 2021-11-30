«إسلامية دبي» تحتفي بعيد الاتحاد بفقرات متنوعة

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي بعيد الاتحاد الخمسين، والذي يمثل المحطة التاريخية الأهم في مسيرة الدولة، وذلك برعاية وحضور حمد الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام الدائرة، إلى جانب كل من أحمد درويش المهيري، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري، والدكتور عمر الخطيب، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية، وبطي عبد الله الجميري، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي، ومحمد علي بن زايد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع شؤون المساجد، ومديري الوحدات التنظيمية، وموظفي الدائرة.

قيمة سامية

وتضمن الاحتفال فقرات متنوعة وسط أجواء احتفالية وطنية وتراثية، عززت معاني الهوية الوطنية والانتماء والولاء لمسيرة الاتحاد، وألقى كلمة الافتتاح هلال الفيلي، رئيس قسم الاتصال المؤسسي، تلته كلمة المدير العام عن أهمية هذا اليوم بالنسبة لكل مواطن ومقيم على أرض هذا الوطن المضياف، مؤكداً أن الاحتفاء بعيد الاتحاد الخمسين يمثل قيمة سامية ترسخت على مدى عقود، فقد أرسى الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والمغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، مع الآباء المؤسسين دعائم الاتحاد منذ 50 عاماً لتنطلق مسيرة مثمرة نحو الريادة والتميز. وأضاف: حرص الدائرة على مواصلة العمل لتبقى دولة الإمارات موطناً للسلام والتقدم والنماء.

وشملت الفعاليات مجموعة من الأنشطة التي امتازت بالتنوع وامتزجت بمعاني التسامح والترابط، ونسقت إدارة المؤسسات الإسلامية مع مركز بلال بن رباح لتقديم فقرة الأناشيد، وشارك محمد راشد الغفلي، تنفيذي رئيسي أصحاب الهمم بالفقرة الشعرية، فضلاً عن مشاركة سوشثا ساتيش، من الجالية الهندية، تعبيراً عن حبها لدولة الإمارات لتقديم فقرة شعرية باللغة العربية.

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