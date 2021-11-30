«طرق دبي»تزيّن وسائل النقل الجماعي بشعار عيد الاتحاد الـ 50

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، احتفالات الهيئة بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي اشتمل على عدد من الفعاليات والأنشطة التي تعمق أواصر التلاحم وتعزيز الهوية الوطنية لدى أبناء الإمارات والمقيمين فيها على حد سواء، وتزينت إدارات الهيئة بعلم الدولة، إضافة إلى تزيين مجموعة من عربات مترو دبي وترام دبي، وحافلات المواصلات العامة، ومركبات الأجرة، وفيري دبي، بشعار عيد الاتحاد الخمسين.

فرح

وعبّرت احتفالات الهيئة عن مظاهر الفرح بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات وما شهدته الدولة من إنجازات وتطور مستمر على الصعيدين المحلي والعالمي، بفضل الرؤية الملهمة للقيادة الحكيمة، وولاء وانتماء شعب الإمارات المخلص للدولة والقيادة، التي تصنع المعجزات، وحافظت على المكانة العالمية المرموقة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

مسار المستقبل

وشهدت الفعاليات حضوراً لافتاً من قبل الموظفين الذين عبروا عن تهانيهم لقيادة دولة الإمارات وشعبها، وشهدت الفعاليات فقرات ترفيهية وتراثية، ونظمت الهيئة منصة «مسار المستقبل»، وضع خلالها الموظفون رسائل خاصة بهم تحمل في طياتها رسائل شكر وثناء للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات، والتعبير عن تطلعاتهم وآمالهم للخمسين عاماً المقبلة.

وشملت أجندة الفعاليات، تنظيم بازار عيد الاتحاد، قدم فيه مجموعة من موظفي الهيئة، المأكولات الشعبية، والمنتجات ذات الطابع التراثي لدولة الإمارات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز