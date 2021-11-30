سلطان بن سليّم: فرحة الاحتفال تكتمل برؤية ما تحققه الإمارات من إنجازات

المصدر: دبي- البيان

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أكّد سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد» رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: إن فرحة الاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين للدولة تكتمل برؤية ما تحققه الإمارات من إنجازات في مختلف المجالات، يُتوجها النجاح في استضافة معرض «إكسبو 2020 دبي» رغم تحديات الجائحة، والاستعداد للانطلاق في مهمة جديدة لاستكشاف الفضاء.

جاء ذلك في كلمة له أثناء افتتاحه الحفل الرسمي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بعيد الاتحاد الخمسين، والذي تم عقده في مقر مركز الدعم المؤسسي في ميناء راشد بدبي، بحضور أحمد محبوب، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، المدير العام لجمارك دبي، والمديرين التنفيذيين ومديري الإدارات وحشد كبير من موظفي ومتعاملي المؤسسة.

وبهذه المناسبة، رفع بن سليّم أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وكافة أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها، بمناسبة احتفالات الإمارات بعيد الاتحاد الخمسين، مشيراً إلى أنه يمثل مناسبة عزيزة على قلوبنا، نستحضر خلاله كل معاني الوحدة والتسامح والعطاء لتقديم الغالي والنفيس لوطننا، وفي مقدمتها قيم الحُب والولاء والانتماء والإخلاص المُطلق لقيادتنا الحكيمة على ما قدمته لهذه الأرض الطيبة من إمكانيات أسهمت في بلوغها أعلى القمم، كان آخرها الوصول إلى المريخ.

عروض

تضمن الحفل فقرة شعرية، قدّمها الشاعر الإماراتي أحمد الزرعوني، إضافة إلى عرض الفيلم الرسمي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إلى جانب تنظيم مسيرة الخمسين بمشاركة فرقة الخيالة، وجمعية المطاف للتراث والفنون البحرية، كما تخلّل الحفل وصلات متنوعة، ومسابقات ثقافية.

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