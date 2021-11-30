بهجة واعتزاز وتهانٍ في حفل مؤسسة دبي للمـرأة

المصدر: دبي- البيان

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وسط أجواء تراثية عمتها الفرحة والبهجة، احتفت مؤسسة دبي للمرأة بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات، بحضور شمسة صالح عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة.

وألقت شمسة صالح كلمة إلى الموظفين بهذه المناسبة، هنأت فيها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، مشيدةً بالدعم اللامحدود الذي توفره للمرأة على مختلف المستويات.

كما توجهت في هذه المناسبة بالتهنئة والتبريكات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، وإلى حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة.

مكانة عالمية متقدمة

وأعربت المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة عن فخرها واعتزازها بما وصلته دولة الإمارات من مكانة عالمية متقدمة بفضل ما حققته من تطور وازدهار بمختلف القطاعات، وقالت: «نحتفي اليوم بـمناسبة مرور 5 عقود ذهبية من عمر دولة الإمارات الحبيبة وبإرث خالد من حكمة الآباء المؤسسين، كما نستعد لاستقبال 50 عاماً أخرى من العمل الجاد والجهود الدؤوبة والإنجازات الاستثنائية التي تسعد شعبنا وتحافظ على المكانة العالمية المتقدمة للدولة». كما أعربت عن اعتزازها بالنجاحات التي حققتها المرأة الإماراتية طوال هذه المسيرة المباركة للدولة.

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