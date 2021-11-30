طحنون بن زايد: ذكرى عزيزة على قلب أبناء وبنات الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

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قال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني: يأتي يوم الشهيد هذا العام بذكراه العطرة تخليداً لتضحيات شهدائنا الأبرار الذين قدموا أغلى ما لديهم فداء لهذا الوطن المعطاء، هذه الذكرى التي ستبقى عزيزة خالدة في قلب كل شخص من أبناء وبنات الإمارات والتي هي محل فخر واعتزاز القيادة الرشيدة.

وأكد سموه - في كلمة له بمناسبة «يوم الشهيد» - أنه في يوم الشهيد تقف الإمارات قيادة وشعباً لتؤدي تحية إجلال لشهداء الوطن الأبرار وفاء لهم، ولأمهات الشهداء الأخيار تقديراً لهن، فهو يوم نستلهم منه دروساً وعبراً لنا وللأجيال القادمة في معاني الصبر والتضحية والإقدام للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات عظيمة خلال مسيرتنا الخمسينية التي نحتفي بها في هذا العام، عام الخمسين، هذه العبر التي تدعونا جميعاً لنذود عن حياض هذا الوطن المعطاء ونحرص على أمنه واستقراره وازدهاره.

وأضاف: يأتي «يوم الشهيد» في عامنا الخمسين الذي نحتفي به بمسيرة الاتحاد التي امتدت طوال هذه الأعوام ليعزز في أنفسنا قيم الإيثار والتضحية والبذل السامية التي قدمها شهداؤنا الأبرار الذين افتدوا تراب هذا الوطن الطاهر بدمائهم الزكيّة، وليكون نبراساً مضيئاً لنا ونحن نشق طريقنا نحو المستقبل إلى الخمسين عاماً المقبلة بقوة وعزم وتفان متسلحين بالعلم والمعرفة واضعين نصب أعيننا إيثار الوطن على أنفسنا في سبيل عزته ورفعته. وقال سموه: «حفظ الله دولة الإمارات وقيادتها وشعبها من كل مكروه وأدام عزها وأمنها».

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