عبد الله بن سالم: يوم الشهيد يوم خالد في تاريخ الوطن

المصدر: (الشارقة - وام )

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أكد سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أن يوم الشهيد هو يوم خالد في تاريخ الوطن، نقف فيه على تضحيات ودروس وقيم شهدائنا البواسل، الذين عرفوا قيمة الوطن ومعنى الانتماء له والدفاع عن أرضه وأهله. جاء ذلك في الكلمة التي وجهها سموه عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة يوم الشهيد.

وأضاف: تحتفي دولة الإمارات كل عام في مثل هذا اليوم بالشهيد، ويُعد أحد الأيام العزيزة على قلوب كل فرد من أفراد مجتمعنا، نترحم فيه على شهداء الواجب من أبنائنا في القوات المسلحة الإماراتية وفي الميادين الأخرى، ونستذكر بطولاتهم وتضحياتهم الغالية من أجل عزة وكرامة الوطن، وصوناً للعرض والأرض. كل عام تتجددُ هذه الذكرى العزيزة علينا جميعاً، وكلنا فخرٌ بأجيالنا التي تحملت المسؤولية، وواصلت مسيرة مجتمعنا نحو التطور والتقدم والتنمية، وعملت بكل إخلاصٍ وجدّ، وتماهت في حبّ الوطن ولم تبخل عليه بأرواحها، فقدمتها رخيصةً فداءً له، واستحقت الشهادة والتضحية، وليكون هذا اليوم خالداً في تاريخ دولتنا، نقف فيه على تضحيات ودروس وقيمِ شهدائنا البواسل، الذين عرفوا قيمة الوطن ومعنى الانتماء له والدفاع عن أرضه وأهله.

تعكس تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة على الرغم من حداثتها، الاهتمام الكبير واللامحدود من القيادة الرشيدة بكل فرد من أفراد المجتمع، والحرص على تنشئته التنشئة الوطنيّة التي ترتبط بالأصالة والانتماء وترسيخ الهوية الوطنية، وهو الأمر الذي ظل بمثابة حجر الزاوية في إخلاص ووفاء وتضحيات أبناء الوطن في كافة مجالات الأعمال بشكل عام، وفي القوات المسلحة الإماراتية على وجه الخصوص، فعملوا بكل همة، واجتهدوا كل الاجتهاد، ووضعوا الوطن نصب أعينهم.

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