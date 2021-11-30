راشد بن سعود: ذكرى شهداء الوطن الطيبة محل اعتزازنا

المصدر: (أم القيوين - وام )

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قال سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، إنه في يوم الثلاثين من نوفمبر من كل عام يستحضر شعب الإمارات أعلى قيم الولاء الوطني والعطاء التي سطرها أبناء الوطن بكل اقتدار بأحرف من نور. وأضاف سموه في كلمة وجهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة يوم الشهيد، أننا نعاهد الجميع بأن يظل شهداء الوطن وذكراهم الطيبة وبطولاتهم محل اعتزازنا جميعاً.

وفيما يلي نص الكلمة..

في يوم الثلاثين من نوفمبر من كل عام يستحضر شعب الإمارات أعلى قيم الولاء الوطني والعطاء التي سطرها أبناء الوطن بكل اقتدار بأحرف من نور، وأسمى معاني البطولات والشموخ لأبطال قواتنا المسلحة الشجعان بكل عزيمة واقتدار لتظل راية الوطن عالية خفاقة وفق المبادئ الوطنية التي نشأ عليها أبناء الوطن، لتعزيز المعاني العالية والقيم النبيلة والتضحيات عند الشباب لتكون الأجيال القادمة مكملة للمسيرة المباركة وفق أرقى معايير الوفاء والانتماء.

ونعاهد الجميع بأن يظل شهداء الوطن وذكراهم الطيبة وبطولاتهم محل اعتزازنا جميعاً وسيسجل التاريخ أسماءهم بأحرف من نور وسيحمل أبناؤهم رايات العزة والفخر التي رفعها آباؤهم وأقرباؤهم، ونعاهد الله بأن نكون راعين لأبناء الشهداء وأسرهم وذويهم. نسأل الله عز وجل أن يتغمد شهداءنا الأبرار بواسع رحمته ويسكنهم منازل الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا.

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