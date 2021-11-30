محمد بن سعود: يوم الشهيد ذكرى عظيمة

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أن يوم الشهيد ذكرى عظيمة ستظل خالدة في ذاكرة الوطن، عزيزة على قلوب شعب دولة الإمارات لما تحمله من معاني الوفاء والإخلاص والتضحية التي سطرها أبناء الوطن في ساحات العز والشرف بعدما رووا بدمائهم الزكية أرض هذا الوطن المعطاء وبذلوا أرواحهم في سبيل إعلاء راية الوطن والحق والإنسانية.

علامة

وقال سموه في كلمة وجهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة يوم الشهيد الذي يصادف الـ 30 من نوفمبر من كل عام: إن يوم الشهيد سيبقى على الدوام علامة مضيئة في تاريخ دولة الإمارات ويوماً مجيداً نستذكر فيه تضحيات شهداء الوطن الأبرار أبناء القوات المسلحة الذين سطروها في ميادين الشرف والفداء ليرسموا صورة مشرفة عن أبناء الإمارات الذين قدموا أرواحهم من أجل صون مكتسبات الوطن وحماية إنجازاته لننعم نحن اليوم بالأمن والأمان والاستقرار.

تقدير

وقال : في هذا اليوم الوطني نعبر أيضاً عن امتناننا وتقديرنا لتضحيات أمهات الشهداء وعوائلهم وأحبائهم الذين قدموا نموذجاً يحتذى في حب الوطن وضربوا أروع الأمثلة في الصبر والثبات في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة الوطن حتى أضحت تضحيات أبنائهم قصصاً تروى بفخر عبر الأجيال وأسماؤهم نجوماً تزين سماء الوطن.

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