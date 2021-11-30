«الوطني» يشارك في ورشة برلمانية دولية

المصدر: (دبي - البيان)

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شاركت ميرة سلطان السويدي عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي في ورشة عمل حول الممارسات البرلمانية الجيدة لتعزيز الحوار بين الأديان، وذلك ضمن اجتماعات الجمعية العامة الـ 143 للاتحاد والدورة الـ208 للمجلس الحاكم المنعقدة في العاصمة الإسبانية مدريد.

وأكدت ميرة السويدي خلال مشاركتها أهمية الدور البرلماني في تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، باعتبار أن التمثيل في البرلمانات يقوم على مبدأ المواطنة دون تفرقة على أساس ديني أو عقائدي بهدف تحقيق الصالح العام لوطنهم، وأن المساهمة الرئيسية التي يمكن أن تقدمها البرلمانات هي تعزيز الحوار بين الأديان.

وأشارت إلى أن الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي تؤكد أهمية التشريعات التي تكافح التمييز وخطاب الكراهية وتثري ثقافة التسامح العالمي، خصوصاً في ظل الاستخدام العالمي لوسائل التواصل الاجتماعي في التعبير عن الرأي.

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