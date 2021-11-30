ولي عهد الشارقة: يوم الشهيد ينقل إلى أبنائنا معاني متوارثة في حب الوطن

المصدر: الشارقة - وام

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أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، أن يوم الشهيد ينقل إلى أبنائنا معاني متوارثة في حب الوطن. وقال سموه: إنه في يوم الشهيد نترحم على أبطالنا شهداء الواجب والوطن من قواتنا المسلحة وجنودها البواسل، وأبطالنا في كافة مجالات البذل والعطاء.

وأضاف سموه في كلمة له وجهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة يوم الشهيد: إن المتابع لمسيرة دولتنا يلحظ أن هذه النهضة الحضارية الكبرى التي حققتها بلادنا، شارك فيها كل أفراد المجتمع بتوجيهاتٍ كريمةٍ وسديدة من القيادة الرشيدة، يجمع بينهم حب الوطن، والإيمان بمبادئه، والتمسك بأصالة مجتمعه على هذه الثوابت الوطنية.

وقال سموه: في هذا اليوم المهم لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو يوم الشهيد، نترحم على أبطالنا شهداء الواجب والوطن من قواتنا المسلحة وجنودها البواسل، وأبطالنا في كافة مجالات البذل والعطاء، ممن قدموا كل غالٍ ونفيس من أجل وطنهم، ولم يتوانوا لحظةً واحدةً في خدمته وصونه والدفاع عنه بكل عزّة وكرامة. نترحم عليهم وندعو الله أن يسكنهم فسيح جناته مع الصديقين والشهداء.

المتابع لمسيرة دولتنا يلحظ أن هذه النهضة الحضارية الكبرى التي حققتها بلادنا، وشارك فيها كل أفراد المجتمع بتوجيهاتٍ كريمةٍ وسديدة من القيادة الرشيدة، يجمع بينهم حب الوطن، والإيمان بمبادئه.

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