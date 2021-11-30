عمار النعيمي: استحضار ذكرى الشهداء دليل على أصالة قيمنا

المصدر: عجمان - وام

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أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، أن التناغم بين قادة الإمارات وشعبها، في استحضار ذكرى شهداء الإمارات، وتخليد بطولاتهم في صفحات التاريخ، هو دليل على أصالة القيم والمبادئ الإماراتية، التي رسخها قادة الوطن المؤسسون، في غرس روح الاتحاد في النفوس، وبرهان على أن ابتلاءاتنا واحدة، وفرحتنا واحدة. جاء ذلك، في الكلمة التي وجهها سموه إلى مجلة «درع الوطن»، بمناسبة يوم الشهيد.

وقال سموه: تحل علينا اليوم في الثلاثين من نوفمبر، ذكرى يوم الشهيد الإماراتي، الذي يصادف يوم ارتقاء أول شهيد إماراتي في معركة طنب الكبرى عام 1970، الذي قدم روحه الطاهرة فداءً للوطن، ونستذكر في هذا اليوم، بطولات وتضحيات جميع شهداء الإمارات الأبرار، بقلوب يسكنها الحزن على فراق أبنائنا البواسل، ونفوس يملأها الفخر والاعتزاز، بأمجاد سطرتها دماء وأرواح أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة.

في كل عام يمر علينا، تجتمع نفوس أبناء الإمارات، من قادة كرام، وشعب عزيز، على ذكرى التضحيات المجيدة، التي بذلها شهداء الوطن البواسل، تعظيماً وتقديراً لأسمائهم الخالدة في ذاكرة الوطن، ووفاءً لما قدموه من بطولات جليلة في ميادين القتال، ذوداً عن حمى البلاد من كل حاقد وحاسد، وتعزيزاً لأمن الوطن وأمانه واستقراره.

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