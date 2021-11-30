محمد بن خليفة: ردٌّ لجميل من قدموا أرواحهم فداء لوطننا

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إن احتفاءنا بيوم الشهيد يعد بمثابة رد للجميل لمن قدموا أرواحهم فداء لوطننا وحفظاً لأمنه واستقراره وفرصة للتعبير عن الترابط الحقيقي بين الوطن والقيادة والشعب.

وأضاف سموه ــ في كلمة له بمناسبة يوم الشهيد ــ أن قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» بأن يكون يوم 30 نوفمبر من كل عام يوماً للشهيد، هو تخليد ووفاء وعرفان بتضحيات وعطاء وبذل شهداء الوطن وأبنائه البررة الذين وهبوا أرواحهم الغالية في ساحات الوغى من أجل وطنهم الغالي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز