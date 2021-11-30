صقر غباش: علامة مضيئة وملهمة في تاريخ الإمارات

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن يوم الشهيد سيظل علامة مضيئة وملهمة في تاريخ دولة الإمارات يستذكر فيه شعب الإمارات ما قدمه أبناؤها الشهداء من تضحيات وبطولات وفاء لوطنهم وأمتهم، وستبقى تضحياتهم مصدر فخر واعتزاز، وسيظل عملهم البطولي رمزاً للتضحية والفداء وعنواناً للمبادئ والقيم الإماراتية السامية محفوظاً بكل العرفانِ والتقديرِ في وجدان ِالشعب والقيادة.

وقال معاليه، في كلمة له بمناسبة يوم الشهيد: «باسمي وباسم جميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أوجه تحية إجلال وإكبار لشهداء الوطن الذين سيظلون دوماً نموذجاً مشرفاً، وقدوة ملهمة تقتدي بها أجيال الحاضر والمستقبل في الفداء والدفاع عن مبادئ وقيم الدولة الراسخة».

وأشار معالي صقر غباش، إلى أن يوم الشهيد من المناسبات الوطنية العزيزة والغالية على كل مواطن، حيث تتملكنا في هذا اليوم مشاعر الفخر والاعتزاز بشهداء الوطن الأبرار.

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