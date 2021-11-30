سلطان بن خليفة: يوم الشهيد يكرس فخر واعتزاز الإمارات بتضحيات أبنائها

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، أن «يوم الشهيد» مناسبة وطنية تعبر فيها الإمارات عن فخرها واعتزازها بأبنائها، وتقديرها لما بذلوه في سبيل عزة الوطن، وإعلاء قيم الوفاء والعطاء الأصيلة في مجتمعنا.

وقال سموه - في كلمة بمناسبة يوم الشهيد -: «يكرس يوم الشهيد فخر واعتزاز دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعباً، بتضحيات الشهداء الأبرار تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمتابعة الدقيقة والدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وذلك من أجل إعلاء راية الوطن وحفظ الاستقرار والسلام في ربوع المنطقة وأمن شعوبها، والتأكيد على قيم الولاء بالوطن والأمة والتضحية والفداء كمنهج راسخ ومستمد من ديننا الإسلامي الحنيف الذي أعلى من مكانة الشهادة والشهداء.

وأضاف سموه أن ما قدمته دولة الإمارات منذ تأسيسها من مواقف بطولية وشجاعة دعماً للأشقاء والأمة وسعياً لنصرة القضايا العربية، ما هو إلا ترجمة للرؤية الحكيمة للقيادة التي تقتفي خطى بانيها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - الذي وضع اللبنة الأساسية لهذا الوطن.

وقال سموه إن هذه المناسبة الغالية تمثل فرصة لتخليد بطولات أبنائنا الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة لوطنهم الغالي ودفاعاً عن مقدراته ومكتسباته، لافتاً إلى أن تضحياتهم تعد مثالاً حياً يتم تدريسه للشباب والأطفال عن حب الوطن والولاء والانتماء له وبذل الغالي والنفيس من أجل إعلاء رايته.

وأضاف أن دولة الإمارات، قيادة وشعباً، تفخر بأبنائها المخلصين الذين مضوا لدرب الخلود دفاعاً عن تراب بلادهم فكانوا للاتحاد حصنه المتين ودرعه العتيدة.

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