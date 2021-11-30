خالد بن زايد: تضحيات شهدائنا ستبقى محفورة في وجدان أبناء الدولة

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم: في «يوم الشهيد» نستذكر شهداءنا البواسل الذين ضحوا بأرواحهم أثناء أداء مهامهم الوطنية داخل الدولة وخارجها، ونتوقف احتراماً وإجلالاً لبطولات شهدائنا البررة الذين بذلوا الغالي والنفيس في رفعة الوطن والذود عنه بإقدام وشجاعة، وقدموا أرواحهم في سبيله.

وأضاف سموه - في كلمة له بمناسبة «يوم الشهيد» - نؤكد أن تضحيات شهداء الوطن بأرواحهم الغالية ستبقى محفورة في صفحات وذاكرة الوطن ووجدان أبناء الدولة، ولذا فإن تكريم شهداء الوطن البواسل تكريم لعزيمة أبطال وإصرار شجعان وتضحية مخلصين لكي تظل راية الوطن خفاقة عالية، عزيزة شامخة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز