نهيان بن زايد: شهداء الوطن أضاؤوا ببطولاتهم ميادين العز والفخر

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي أن عام الخمسين شاهد على مسيرة التضحيات لشهداء الوطن الذين أضاؤوا ببطولاتهم ميادين العز والفخر وارتقوا إلى قمم شامخة من المجد والعزة، بعد أن ضحوا بأرواحهم من أجل الحفاظ على استقرار وأمن الوطن والمنطقة.

وقال سموه في كلمة له بمناسبة «يوم الشهيد»: يوم الشهيد يمثل تكريماً لشهداء الوطن وإعلاء لقيم الوفاء والعطاء المتجذرة في المجتمع الإماراتي الأصيل، ونستحضر في هذه المناسبة الوطنية العزيزة مسيرة شهداء الوطن الأبرار الذين باتوا مدرسة في الإقدام والمروءة ومنهل فخر لكل أبناء الوطن الغيورين على سيادة وطنهم وشرفه، عندما سموا بأرواحهم إلى مرتبة الشهادة وهم يفتدون وطنهم بدمائهم في نموذج فريد للعطاء والتضحية، وحصناً منيعاً ضد كل الأطماع التي تحيق بالمنطقة العربية من أجل أن تغدو الإمارات واحة للأمن تسطر بإنجازاتها التنموية نهضة شاملة في كافة المجالات والقطاعات.

وأضاف أن القيادة الرشيدة تعتز بكوكبة الأبطال وتضحيات أبناء الوطن، ودولة الإمارات لا تنسى أبداً أبناءها المخلصين الذين يقدمون أرواحهم فداءً لها ويزرعون بتضحياتهم الكبيرة القيم السامية، وما قدمته الإمارات منذ تأسيسها من مواقف بطولية وشجاعة دعماً للأشقاء والأمة وسعياً لنصرة القضايا العربية ما هو إلا ترجمة للرؤية الحكيمة للقيادة التي تقتفي خطى بانيها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وضع اللبنة الأساسية لهذا الوطن، فغدت الإمارات برسالتها السامية وسياستها الحكيمة ومواقفها البطولية منبراً للفخر بقيم الولاء والانتماء والإخلاص للوطن وهي الصفات والخصال الأصيلة المغروسة في نفوس أبناء الإمارات.

وقال: تجسد هذه المناسبة الوطنية حالة الترابط والتلاحم بين القيادة والشعب وتفسر مشاعر الفخر والحب والاعتزاز بتضحيات شهداء الوطن الذين يستحقون كل الإجلال والإكبار، فهم الكوكبة المضيئة في مسيرة الوطن الغالي، كما تجسد مناسبة لاستذكار بفخر كبير عزيمة أبناء الوطن في ميادين الحق، فهم النبراس وسور الوطن الذين وهبوا أرواحهم فداء ووفاءً لمبادئه الراسخة ودوره الريادي، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ الإمارات بأرضها وأهلها من كل مكروه تحت مظلة القيادة الرشيدة، ومن ضحى بروحه في سبيل الوطن سيبقى حاضراً في المشهد الوطني.

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