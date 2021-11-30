الحكام يأمرون بالإفراج عن عدد من نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أمر أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات بالإفراج عن عدد من نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، بمناسبة عيد الاتحاد الـ50.

وتفصيلاً، أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالإفراج عن 237 نزيلاً من مختلف الجنسيات من المحكومين في قضايا مختلفة بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة ممن انطبقت عليهم شروط العفو، وثبتت أهليتهم للتمتع بالعفو، وفق شروط حسن السيرة والسلوك.

جاء ذلك بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين للدولة، وانطلاقاً من حرص صاحب السمو حاكم الشارقة على إعطاء المحكومين فرصة لبدء حياة جديدة، والعودة إلى المجتمع أفراداً صالحين، وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية، والمحافظة على استقرار أسرهم. كما أمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بالإفراج عن 107 سجناء من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في الإمارة من مختلف الجنسيات ممن ثبتت أهليتهم، وحسن سيرتهم وسلوكهم، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين للدولة.

وتأتي المكرمة حرصاً من سموه على إعطاء المفرج عنهم الفرصة لبدء حياة جديدة، ولإدخال الفرحة إلى أسرهم.

وإلى ذلك أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بالإفراج عن 34 نزيلاً من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية بأم القيوين، ممن صدرت بحقهم أحكام بالحبس والغرامة، ويقضون عقوبات متفاوتة، وأثبتوا حسن السيرة والسلوك خلال فترة قضائهم العقوبة، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الـ50 للدولة.

وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين عن تمنياته للمفرج عنهم بالعودة الصالحة للمجتمع والحياة العامة، ويأتي أمر الإفراج عن النزلاء في إطار حرص سموه على إعطاء النزلاء المفرج عنهم فرصة بدء حياة جديدة، وإدخال البهجة والسرور في نفوسهم وأسرهم وعائلاتهم بصفة عامة.

ومن جانبه أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن 442 من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة، ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة وتوافرت بشأنهم شروط العفو، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الـ50 للدولة.

ويأتي أمر الإفراج انطلاقاً من حرص صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على تكريس قيم العفو والتسامح الراسخة جذورها في مجتمع الإمارات، وبما يعكس اهتمام سموه بهذه الفئة وإتاحة الفرصة أمامهم مجدداً ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

ووجه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء، لجنة العفو بإعداد كشوف العفو، والتنسيق مع دائرة النيابة العامة بالإمارة والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بهذا الشأن، وحث الجميع على ضمان تحقيق مبادرة صاحب السمو حاكم رأس الخيمة لأهدافها السامية، في إسعاد النزلاء وتأهيلهم للعودة إلى أسرهم ومجتمعهم كأفراد منتجين.

إلى ذلك، رفع اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على مكرمة سموه هذه بالعفو عن المحكومين، والتي تأتي انطلاقاً من حرص سموه على دعم كيان الأسرة والمحافظة على استقرارها، وتمكين النزلاء من ممارسة حياتهم بصورة طبيعية والإسهام في دعم خطوات التنمية الاجتماعية.

بدوره تقدم اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الفجيرة على هذه المكرمة الطيبة، معرباً عن أمله أن تكون المكرمة دافعاً للمفرج عنهم للعطاء، وسبيلاً للاستقامة وبداية لحياة جديدة.

وتوجه المستشار حسن سعيد محيمد، النائب العام لإمارة رأس الخيمة، بخالص الشكر إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وأكد أن هذه المبادرة تعكس حرص سموه على إدخال السرور والفرحة في نفوس أسر النزلاء، كما توجه بالشكر إلى سمو ولي عهد رأس الخيمة، على متابعته الدائمة والمستمرة التي يوليها للنيابة العامة والقضاء في رأس الخيمة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز