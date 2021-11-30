الطقس المتوقع في الإمارات خلال عيد الاتحاد الخمسين
توقع المركز الوطني للأرصاد أن أن يكون الطقس في الإمارات في الأيام المقبلة وخلال عيد الاتحاد الخمسين كما يلي:
الثلاثاء: غائم أحياناً مع سقوط أمطارعلى بعض المناطق خاصة الشرقية والشمالية والساحلية.
الأربعاء: تقل السحب مع احتمال سقوط أمطار خفيفة نهاراً على بعض المناطق الشرقية والجزر.
الخميس: رطب مع احتمال تشكل ضباب أوضباب خفيف صباحاً يصبح غائماً جزئياً إلى صحو.
الجمعة: رطب مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً، غائماً جزئياً شمالاً وقد تسقط أمطار خفيفة.
الرياح:
جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى غربية وشمالية غربية يوم الجمعة وتكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب الركامية يوم الثلاثاء.
البحر:
خفيف إلى متوسط الموج بوجه عام في الخليج العربي وفي بحر عمان يضطرب أحياناً مع السحب يوم الثلاثاء.
درجات الحرارة العظمى
السواحل والجزر 26 – 29
المناطق الداخلية 28 – 31
المناطق الجبلية 16 – 22
درجات الحرارة الصغرى
السواحل والجزر 18 – 25
المناطق الداخلية 13 – 18
المناطق الجبلية 10 – 16