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الطقس المتوقع في الإمارات خلال ‫عيد الاتحاد الخمسين

المصدر:
  • أبوظبي- البيان
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توقع المركز الوطني للأرصاد أن أن يكون الطقس في الإمارات في الأيام المقبلة وخلال ‫عيد الاتحاد الخمسين كما يلي:

الثلاثاء: غائم أحياناً مع سقوط أمطارعلى بعض المناطق خاصة الشرقية والشمالية والساحلية. 
الأربعاء: تقل السحب مع احتمال سقوط أمطار خفيفة نهاراً على بعض المناطق الشرقية والجزر. 
الخميس: رطب مع احتمال تشكل ضباب أوضباب خفيف صباحاً يصبح غائماً جزئياً إلى صحو.
الجمعة: رطب مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً، غائماً جزئياً شمالاً وقد تسقط أمطار خفيفة.

الرياح:
جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى غربية وشمالية غربية يوم الجمعة وتكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب الركامية يوم الثلاثاء.

البحر:
خفيف إلى متوسط الموج بوجه عام في الخليج العربي وفي بحر عمان يضطرب أحياناً مع السحب يوم الثلاثاء.

درجات الحرارة العظمى
السواحل والجزر 26 – 29 
المناطق الداخلية  28 – 31 
المناطق الجبلية   16 – 22 

درجات الحرارة الصغرى
السواحل والجزر 18 – 25 
المناطق الداخلية  13 – 18 
المناطق الجبلية   10 – 16

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