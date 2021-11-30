الطقس المتوقع في الإمارات خلال ‫عيد الاتحاد الخمسين

المصدر: أبوظبي- البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن أن يكون الطقس في الإمارات في الأيام المقبلة وخلال ‫عيد الاتحاد الخمسين كما يلي:

الثلاثاء: غائم أحياناً مع سقوط أمطارعلى بعض المناطق خاصة الشرقية والشمالية والساحلية.

الأربعاء: تقل السحب مع احتمال سقوط أمطار خفيفة نهاراً على بعض المناطق الشرقية والجزر.

الخميس: رطب مع احتمال تشكل ضباب أوضباب خفيف صباحاً يصبح غائماً جزئياً إلى صحو.

الجمعة: رطب مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً، غائماً جزئياً شمالاً وقد تسقط أمطار خفيفة.

الرياح:

جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى غربية وشمالية غربية يوم الجمعة وتكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب الركامية يوم الثلاثاء.

البحر:

خفيف إلى متوسط الموج بوجه عام في الخليج العربي وفي بحر عمان يضطرب أحياناً مع السحب يوم الثلاثاء.

درجات الحرارة العظمى

السواحل والجزر 26 – 29

المناطق الداخلية 28 – 31

المناطق الجبلية 16 – 22

درجات الحرارة الصغرى

السواحل والجزر 18 – 25

المناطق الداخلية 13 – 18

المناطق الجبلية 10 – 16

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