رئيس الأمن السيبراني: 30 نوفمبر يوم خالد في قلب الوطن

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد الدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن الـ 30 من نوفمبر من كل عام، يوم خالد في تاريخ الوطن ووجدان شعب الإمارات، نحتفي فيه بمآثر شهدائنا الأبرار الذين قضوا بشجاعة دفاعاً عن الوطن ومبادئه الراسخة لتبقى راية الاتحاد عالية شامخة في عنان السماء.

وقال الكويتي في كلمة بمناسبة يوم الشهيد بمشاعر يغمرها الفخر والاعتزاز، نقف إجلالاً وإكباراً لشهداء الوطن الأبرار وذويهم وإلى أبطال قواتنا المسلحة الباسلة حماة الاتحاد الذين جسدوا أسمى معاني الفداء والتضحية والبذل في ساحات الوغى وميادين البطولات مدافعين بإيمانهم الراسخ ودمائهم الزكية عن ثرى الوطن. سائلين الله عزوجل أن يتغمد شهداءنا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يحفظ بلادنا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

وأضاف: في يوم الشهيد نحتفي بذكرى شهدائنا العطرة الذين جسدوا أنبل قيم الولاء والانتماء في الدفاع عن قضايا الوطن الحقة، مستذكرين بكل فخر مناقبهم ليبقوا بتضحياتهم مشاعل نور ونبراساً للأجيال في الشجاعة والعطاء الإنساني لتواصل الإمارات مسيرة الإنجازات وتحقيق المزيد من الازدهار والتقدم.

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