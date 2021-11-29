مركز الفلك الدولي في أبوظبي يطلق «رصد الخمسين»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بمناسبة اليوم الوطني الـ 50، ينظم مركز الفلك الدولي في أبوظبي «رصد الخمسين»، وهو عبارة عن رصد فلكي لخمسين جرماً سماوياً باستخدام تلسكوب مرصد الختم الفلكي التابع للمركز، بحيث يتم بث هذا الرصد على الهواء مباشرة عبر قنوات المركز على اليوتيوب والفيسبوك، ليتمكن بذلك أي مهتم في العالم من مشاهدة هذه الأجرام السماوية كما يتم رصدها من سماء الإمارات.

وقال المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي: سيقام هذا الرصد يوم الجمعة 3 ديسمبر ابتداء من الساعة 06:30 إلى الساعة 8:30 مساء بتوقيت الإمارات، وتتميز هذه الفترة بوجود العديد من الأجرام السماوية الجميلة، فبعد غروب الشمس وحلول الظلام يمكن رصد كوكب الزهرة الذي يبدو حتى من خلال التلسكوبات الصغيرة كالقمر في طور التربيع، ويوجد أيضاً كوكب المشتري الذي يمكن رؤية ألمع أربعة أقمار له ورؤية بعض ملامح سطحه مثل الأحزمة الاستوائية.

وأشار الدكتور عودة إلى أنه يمكن رصد كوكب زحل الذهبي، حيث يمكن رؤية حلقاته من خلال التلسكوبات، كما ويمكن رصد كل من كوكبي أورانوس ونبتون وملاحظة لونهما الأخضر والأزرق.

وإضافة إلى هذه الكواكب، تتواجد في هذه الفترة العديد من السدم والعناقيد والمجرات المتميزة، حيث يمكن رصد عنقود الثريا الشهير، والعنقود عبارة عن تجمع كبير من النجوم حيث يمكن رؤية مئات أو حتى آلاف النجوم بالقرب من بعضها البعض، ويمكن رصد سديم الجبار، والسديم عبار عن غاز كوني، ومنه تتكون النجوم، كما ويمكن رصد مجرة المرأة المسلسلة، وهي أقرب مجرة متكاملة من مجرتنا، وهي المجرة الوحيدة المتكاملة التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة من مكان مظلم إذا عرف الراصد موقعها. وإضافة إلى كل هذه الأجرام المتميزة سيقوم المركز برصد العديد من العناقيد والسدم الأخرى بمشيئة الله.

وعلى المهتمين والراغبين بمشاهدة الأجرام السماوية، متابعة البث المباشر لرصد الخمسين، ويمكن معرفة روابط البث بمتابعة حسابات مركز الفلك الدولي على تويتر أو يوتيوب أو فيسبوك على العنوان .(Astronomy Center).

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز