الإمارات تطبيق علاج الخلايا الجذعية لمرض التصلب اللويحي

المصدر: وام

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أعلن مركز أبوظبي للخلايا الجذعية جاهزيته لتطبيق علاج معتمد دوليا لمرض التصلب اللويحي والذي يعتمد على زراعة الخلايا الجذعية.

وأوضح المركز أن العلاج سيكون ضمن برنامج أبوظبي لزراعة نخاع العظام / AD-BMTÒ / والذي تم إطلاقه خلال شهر يوليو عام 2020.

ويعد برنامج أبوظبي لزراعة نخاع العظام أول برنامج لزراعة الخلايا الجذعية في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث نجح في علاج 10 من المرضى الذين كانوا يعانون من الأورام الدموية الخبيثة مثل الأورام اللمفاوية وسرطان الدم والورم النخاعي المتعدد.

وأكد مركز أبوظبي للخلايا الجذعية أن برنامج أبوظبي لزراعة نخاع العظام أصبح قادرا على توسيع نطاقه والبدء في معالجة أمراض المناعة الذاتية مثل التصلب اللويحي.

ويأتي هذا الإعلان بعد سلسلة النجاحات المتعددة التي حققها مركز أبوظبي للخلايا الجذعية /ADSCC/ في العامين الماضيين بما في ذلك تطوير علاج مبتكر لمرض كوفيد-19 /UAE Cell19Ò/ والذي أظهر نتائج ممتازة وآمنة وفعالة في علاج ما يقرب من 13 ألف مريض إلى جانب التجربة الأولى من نوعها لإنتاج الخلايا المناعية المبرمجة " CAR-T " وأول برنامج " للفصادة الضوئية " في البلاد.

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