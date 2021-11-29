تضحيات شهداء الوطن محفورة بأحرف من نور في وجدان شعبنا

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية ملهمة نعبر فيها جميعاً عن أسمى آيات الفخر والاعتزاز بتضحيات أبناء الامارات الذين قدموا أسمى معاني البطولة الولاء والانتماء للوطن وستظل بطولاتهم ذكرى محفورة بأحرف من نور في وجدان جميع شعب الامارات.

وقال في تصريح بمناسبة يوم الشهيد: إن هذه الذكرى العطرة والغالية علينا جميعاً هي تجسيد حقيقي للعلاقة الاستثنائية والتلاحم بين القيادة والشعب، فشهداء الوطن ضربوا أروع مثال للكرامة والإنسانية فقدموا دماءهم الذكية وأرواحهم الطاهرة في سبيل الدفاع عن الوطن وسطروا أنبل معاني الإخلاص والوفاء لتظل ذكراهم خالدة في صفحات التاريخ في حب الوطن ونصرة الحق.

ووجه الدكتور عمر النعيمي تحية إجلال وإكبار، إلى أرواح شهدائنا الأبرار أبناء الوطن الذين قدموا حياتهم وضحّوا بدمائهم الزكية فداء للواجب الوطني وسطروا أروع الأمثلة في حب الوطن، كما وجه تحية تقدير واحترام لأمهات الشهداء وآبائهم وأبنائهم وزوجاتهم وذويهم لما قدموه من نموذج مشرف للوطنية والبذل والعطاء.

كما وجه التحية لأبطال قواتنا المسلحة الذين سجلوا بطولات عظيمة، أكدت مفاهيم إيمانهم الراسخ والكبير بأهمية أداء الواجب، وحب الوطن والولاء لقيادته الرشيدة من أجل رفع راية الامارات خفاقة عالية، عزيزة شامخة.

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