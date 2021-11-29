طارق لوتاه: يوم الشهيد مناسبة وطنية ملهمة تبعث في نفوسنا الفخر والاعتزاز

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: أن يوم الشهيد هو مناسبة وطنية ملهمة تبعث في نفوسنا الفخر والاعتزاز بشهداء الوطن الذين ضحوا بحياتهم الزكية في سبيل الدفاع عن الوطن والذود عن أرضه وتعزيز قيم السلام والعدل ومناصرة الأشقاء والأصدقاء، كما سطروا بدمائهم الزكية أروع دروس الإخلاص والوفاء، وأبهى صور التضحية والفداء، لتدوم مآثرهم وتظل ذكراهم مصدر فخر عبر الأجيال.

وقال في تصريح بهذه المناسبة: «إن إحياء هذه الذكرى في كل عام هي فرصة لنستذكر خلالها شهداءنا الأبرار وسيرتهم العطرة، وهي بادرة طيبة تعكس حرص قيادتنا الرشيدة على ترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن، والتي غرس بذورها الآباء المؤسسون، رحمهم الله، والذين رسخوا قيم العطاء والسلام والتسامح وإحقاق الحق ونصرة المظلوم، ولتكون النهج الذي يسير عليه الجميع لرفعة الوطن وإعلاء كلمته».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز