سامي بن عدي: شهداء الإمارات الأبطال قدموا أسمى معاني التضحية والفداء

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد سامي محمد بن عدي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: أن شهداء الإمارات الأبطال قدموا أسمى معاني التضحية والفداء.

وقال في تصريح بهذه المناسبة: «نحيي اليوم ذكرى أبطالنا الشجعان الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن وحماية لأرضه؛ فضربوا أسمى معاني التضحية والفداء وأصبحوا عنواناً للشجاعة والكرامة ومثالاً يحتذي به شباب الوطن في رسم أبهى صور التضحية وتقديم الغالي والنفيس تجاه الوطن ورفعته».

وأضاف: «إن كل هذه الخصال ليست غريبة على أبناء شعب الإمارات، فقد تعلّمنا من قيادتنا الرشيدة النخوة والإقدام في المواقف الصعبة، فلم يتوانوا يوماً من الأيام عن نصرة الأشقاء ورفع الظلم عنهم، وإننا لندعو الله أن يتغمد أبطالنا الشجعان برحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يتقبلهم عنده من الشهداء الأبرار».

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