محمد سيف السويدي: تضحيات الشهداء الأبرار ستبقى خالدة في تاريخ الوطن

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية أن ذكرى تضحيات شهدائنا الأبرار ستبقى خالدة بسجل من نور في صفحات تاريخ الوطن، فقد قدموا أرواحهم الزكية في سبيل نصرة الحق والدفاع عن المظلوم وصون عزة وكرامة وطننا الغالي والحفاظ على مكتسباته.

وأضاف في تصريح بهذه المناسبة: إن الاحتفاء بيوم الشهيد في الـ30 من نوفمبر من كل عام يأتي ليؤكد حرص دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة، على تكريم أبنائها إجلالاً وإكراماً لأرواحهم الطاهرة، الذين سطروا أروع الأمثلة في البذل والعطاء والتضحية من أجل إبقاء راية الوطن شامخة خفاقة في ساحات الشرف وميادين البطولة.

وقال: ونحن نستعد للـ50 عاماً المقبلة من مسيرة دولتنا الاتحادية، سنجعل تضحيات الشهداء ومآثرهم منارة يهتدي بها أبناء الإمارات، وسنروي قصص بطولاتهم للأجيال القادمة، لتكون نبراساً يضيء مسيرتهم نحو مستقبل أفضل. وستبقى تضحيات شهداء الوطن أوسمة عز وفخر في صدور أبناء الإمارات، وبهذه المناسبة تتوحد مشاعرنا وتتآلف قلوبنا لنقدم تحية إجلال واعتزاز لذوي الشهداء الذين زرعوا في أبنائهم قيم الإخلاص والوفاء والانتماء للوطن، مجددين العهد لتعزيز التلاحم الوطني والوقوف صفاً واحداً خلف قيادتنا الرشيدة في مختلف الظروف. تغمد الله شهداء الوطن بواسع رحمته وأسكنهم فسيح جناته.

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