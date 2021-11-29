خولة السويدي: شهداؤنا قيمة وطنية ورمز لغرس الآباء المؤسسين

المصدر: أبوظبي - وام

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قالت حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيّان مستشار الأمن الوطني، الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي رئيسة مؤسسة خولة للفن والثقافة، إن يوم الشهيد مناسبة وطنية عظيمة للوقوف بإجلال على تضحيات أبناء دولة الإمارات في ميادين العز والبطولة الذين قدموا للعالم نماذج مشرفة في الشجاعة والإقدام لرفعة الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته التاريخية لتبقى بطولاتهم نبراساً ينير لنا وللأجيال القادمة درب البذل والعطاء تلبية لنداء الواجب للوطن.

وأكدت في تصريح لها بمناسبة يوم الشهيد أن هذا اليوم يعبر عن وحدة وتلاحم القيادة الرشيدة وأبناء دولة الإمارات مع أسر شهداء الوطن وذويهم للتعبير عن أسمى معاني الفخر والاعتزاز بما قدمه الشهداء الأبرار من تضحيات للذود عن الوطن.

وقالت إن شهداء الإمارات قيمة وطنية وإنسانية ورمز لغرس الآباء المؤسسين الذين رسخوا في نفوسنا حب البذل والعطاء من أجل الدفاع عن الوطن ولتبقى رايته عالية خفاقة.

وأوضحت أن أبناء الإمارات أثبتوا للعالم أجمع أنهم جنود أوفياء لوطنهم وقيادتهم الرشيدة لا يثنيهم شيء عن القيام بواجبهم تجاه أوطانهم وأن الشهادة هي أغلى ما يتمنونه في سبيل الدفاع عن الوطن وحمايته والذود عنه، ونصرة الحق والعزة والمجد.

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