خليفة بن طحنون: محطة وطنية تجسد التلاحم الوطني في أبهى صوره

المصدر: أبوظبي - وام

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قال الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، إن دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي تستعد للاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين، بإشراقات وطنية تبعث على الفخر والاعتزاز.. تحيي بكل شموخ وعزة، ذكرى شهداء الوطن الأبرار، الذين حصنوا الوطن بتضحياتهم، وحافظوا على منجزاته ومكتسباته، وجادوا بأرواحهم، لتظل رايته عالية شامخة خفاقة.

وأضاف أن يوم الشهيد، الذي تحييه دولة الإمارات في الثلاثين من شهر نوفمبر من كل عام، ليس مجرد تاريخ أو ذكرى سنوية عابرة، نستذكر فيها مآثر كوكبة من الأبطال، سطروا أروع ملاحم البطولة والإخلاص والتضحية والعطاء، بل هي محطة وطنية، تعكس صوراً وطنية في قمة البهاء والإشراق، وتجسد التلاحم الوطني، وتكرس قيماً نبيلة، لطالما آمنت بها قيادة وحكومة وشعباً، فصارت جزءاً أصيلاً من أخلاقنا وسلوكنا وصفاتنا.

وأشار إلى أن أبناء الإمارات في هذا اليوم الوطني الأغر، يستحضرون قيم الولاء والانتماء والعطاء والمسؤولية والتفاني، وفاء لدماء الأبطال الزكية، وأرواحهم الطاهرة، التي بذلوها في ساحات الوغى، وميادين البطولات والكرامة، فرفعوا بعزيمة الرجال التي لا تلين، راية الدفاع عن الوطن، لتعزيز أمنه، وحماية الحق ونشر العدل والتسامح، لتنعم الإنسانية جمعاء بحياة أفضل.

وأكد أن القيادة الرشيدة، ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.. تقدر تضحيات شهداء الوطن الأبرار، وتحتضن أسرهم وذويهم، وتضعهم في أعلى سلم أولوياتها واهتماماتها، وتقدم لهم كل الدعم، لتمكينهم في شتى المجالات.

وقال إن تضحيات الشهداء وبطولاتهم، وما بذلوه للدفاع عن الوطن، سيظل خالداً في ضمائرنا، وسنواصل العمل والسعي للحفاظ على هذا الوطن، عزيزاً مصاناً شامخاً، كما سنبقى نفتخر بتلك المواقف الوطنية النبيلة، التي أظهرها ذوو الشهداء وأسرهم، والتي جسدت حسهم الوطني، وكشفت عن معادنهم الأصيلة.. مؤكداً أن مكتب شؤون أسر الشهداء، سيواصل العمل لإطلاق المبادرات والبرامج، التي تهدف إلى التعريف بقيم الشهيد، وتركيز الضوء على بطولاتهم وتضحياتهم، وغرس هذه القيم في النشء الجديد.. إضافة إلى طرح مبادرات نوعية، لتمكين ذوي الشهداء وأسرهم، ودعمهم في المضي قدماً نحو تحقيق أهدافهم، وتعزيز مشاركتهم الإيجابية في مسيرة التنمية المستدامة، التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل قيادتنا الرشيدة.

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